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Mestské divadlo v Trnave po prvý raz otvorí svoj repertoár aj dospelým
Séria predpremiérových predstavení odštartovala v utorok (10. 11.).
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Mestské divadlo Pracháreň v Trnave po prvý raz uvedie inscenáciu určenú dospelému publiku. Novinka s názvom Kabaret Loď bláznov bude mať slávnostnú premiéru v piatok 13. novembra. TASR o tom informovala manažérka marketingu, obchodu a prevádzky mestského divadla Katarína Čučková.
Séria predpremiérových predstavení odštartovala v utorok (10. 11.). Loď bláznov pozýva divákov na plavbu svetom ľudských slabostí, absurdít a spoločenských paradoxov. Za autorským textom stojí umelecký šéf divadla Kamil Žiška spolu s Jakubom Nvotom, ktorí sa pri tvorbe inšpirovali rovnomenným dielom Sebastiana Branta.
Na javisku sa predstaví Peter Trník s Jurajom Ďurišom, Kamilom Žiškom, Simonou Hittrich, Sárou Novanskou a Katarínou Jánošovou. Neodmysliteľnou súčasťou kabaretnej atmosféry bude aj živá hudba v podaní kapely v zložení Juraj „Jurdži“ Adam a Igor „Ajdži“ Sabo.
„Kabaretné divadlo je zvláštnym fenoménom, keď herec musí s divákom akoby neviditeľne komunikovať o témach, ktoré sú aktuálne a visia vo vzduchu. Dúfame, že sa nám to podarí. Myslím si, že trochu kabaretnej filozofie, nadhľadu, satiry a poézie nikdy nezaškodí a divák odíde z predstavenia osviežený a naberie nový dych a presvedčenie, že život je napriek všetkému krásny,“ povedal Žiška.
Séria predpremiérových predstavení odštartovala v utorok (10. 11.). Loď bláznov pozýva divákov na plavbu svetom ľudských slabostí, absurdít a spoločenských paradoxov. Za autorským textom stojí umelecký šéf divadla Kamil Žiška spolu s Jakubom Nvotom, ktorí sa pri tvorbe inšpirovali rovnomenným dielom Sebastiana Branta.
Na javisku sa predstaví Peter Trník s Jurajom Ďurišom, Kamilom Žiškom, Simonou Hittrich, Sárou Novanskou a Katarínou Jánošovou. Neodmysliteľnou súčasťou kabaretnej atmosféry bude aj živá hudba v podaní kapely v zložení Juraj „Jurdži“ Adam a Igor „Ajdži“ Sabo.
„Kabaretné divadlo je zvláštnym fenoménom, keď herec musí s divákom akoby neviditeľne komunikovať o témach, ktoré sú aktuálne a visia vo vzduchu. Dúfame, že sa nám to podarí. Myslím si, že trochu kabaretnej filozofie, nadhľadu, satiry a poézie nikdy nezaškodí a divák odíde z predstavenia osviežený a naberie nový dych a presvedčenie, že život je napriek všetkému krásny,“ povedal Žiška.