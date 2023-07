Mestské divadlo v Žiline predĺžilo výzvu v písaní študentských esejí

Žilina 24. júla (TASR) - Mestské divadlo (MD) Žilina predĺžilo do konca augusta výzvu v písaní esejí pre študentov do 20 rokov z celého Slovenska. Vybrané texty použijú v autorskom projekte režiséra Pavla Viechu a dramaturgičky Daniely Brezániovej s pracovným názvom Manifest v nasledujúcej divadelnej sezóne.



Eseje na tému "Musíme prevziať zodpovednosť do vlastných rúk! Svet plynie do záhuby a môžu za to rozhodnutia, ktoré som nespravil/a ja. Ako bude vyzerať budúcnosť? Kto za to môže? A čo s takým človekom?" môžu študenti posielať do 31. augusta na e-mail dramaturg@divadlozilina.eu.



Podľa Brezániovej majú študenti jedinečnú možnosť stať sa spoluautormi novopripravovanej inscenácie. "Rozsah prác nie je obmedzený," uviedla.