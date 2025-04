Mestské divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Vojna. Mier.

Žilina 5. apríla (TASR) - Mestské divadlo Žilina uvedie v sobotu premiéru inscenácie Vojna. Mier. v réžii Eduarda Kudláča. Inscenácia je tretím premiérovým titulom v 33. divadelnej sezóne žilinského divadla. TASR o tom informovala Nikola Kučerová z Mestského divadla Žilina.



Režisér Eduard Kudláč priznal, že pôvodným úmyslom bolo pokúsiť sa o dramatizáciu Tolstého románu Vojna a mier. „Malo ísť o dvojdielnu inscenáciu, ale čím ďalej som sa s tou knihou zoznamoval a dostával sa do štruktúry príbehov, tým viac mi prišlo, že je tam priveľa figúr a ornamentov a časových posunov, ktoré sú už dosť vzdialené tomu, čo chceme povedať. Premýšľali sme, aký zvoliť kľúč, aby sme tieto témy prerozprávali súčasným jazykom,“ poznamenal Kudláč.



Príbeh sa odohráva v expozícii múzea v súčasnosti, ktorá zobrazuje výsek života jednej obyčajnej rodiny zo 70. rokov počas normalizácie. „Rozmýšľal som, kedy som mal najintenzívnejší pocit z ohrozenia na existenciálnej úrovni, a spomenul som si na svoje detstvo a na 70. - 80. roky, keď sme žili pod neustálou hrozbou napadnutia jadrovou zbraňou. Žili sme v bipolárnom svete, kde bolo jasné, kto je priateľ a kto nepriateľ. Ten pocit budovania poslušnosti, lojality a zároveň strach z toho, že stratíte svojho opatrovníka. Vtedy som prežíval najintenzívnejší pocit strachu, preto je príbeh zasadený práve do tohto obdobia,“ uviedol režisér.



Doplnil, že projekt Vojna. Mier. je istým spôsobom aj reflexiou toho, čo zažívame v súčasnosti. „Nie je to však politická alebo spoločenská reflexia. Ide o filozofické uvažovanie o tom, čo samotné koncepty vojny a mieru znamenajú,“ dodal Kudláč.