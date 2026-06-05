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Mestské divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Všetko je B
V centre stojí dvojhlas - dve vrstvy jednej identity, dva časové režimy, ktoré sa navzájom prekrývajú a spochybňujú.
Autor TASR
Žilina 5. júna (TASR) - Mestské divadlo Žilina uvedie v piatok premiéru inscenácie Všetko je B. Autorský projekt Kataríny Poliačikovej otvára tému východoeurópskej identity, migrácie a pocitu periférnosti v západnom svete prostredníctvom osobného príbehu, rodinnej pamäti aj jemného humoru. Inscenácia je štvrtým premiérovým titulom v 34. divadelnej sezóne žilinského divadla. TASR o tom informovala Nikola Marčáková z Mestského divadla Žilina.
„V autobiografickom projekte pátra vizuálna umelkyňa a spisovateľka Katarína Poliačiková po rodinnej histórii aj vlastnej gravitácii k New Yorku. V inscenácii prepája performativitu, autobiografický text, vizuálnu obraznosť a dokumentárne vrstvy rodinnej pamäti,“ priblížila Marčáková.
V centre stojí dvojhlas - dve vrstvy jednej identity, dva časové režimy, ktoré sa navzájom prekrývajú a spochybňujú. Cez ich rozprávanie sa odvíja príbeh prastarých rodičov autorky, ktorí na začiatku 20. storočia prichádzajú do Ameriky ako imigranti za snom o lepšom živote, aj súčasná skúsenosť mladej východoeurópskej umelkyne, ktorá sa ocitá uprostred newyorskej umeleckej scény.
„Pre mňa je to veľmi typický slovenský príbeh 20. storočia - emigrácia, návraty, znárodnenie, strata majetku, obmedzenia komunistického režimu. Sú to veci, ktoré sa často opisujú schematicky, ale mňa zaujíma ich konkrétna, drobná verzia,“ vysvetlila Poliačiková.
Text interpretujú herečky Rebeka Fučeková a Tajna Peršič. Na projekte sa dramaturgicky podieľala Zuzana Palenčíková, redakciu textu pripravila Dominika Moravčíková. Katarína Poliačiková je zároveň autorkou scény a zvukového dizajnu, kostýmy navrhla Laura Štorcelová.
„V autobiografickom projekte pátra vizuálna umelkyňa a spisovateľka Katarína Poliačiková po rodinnej histórii aj vlastnej gravitácii k New Yorku. V inscenácii prepája performativitu, autobiografický text, vizuálnu obraznosť a dokumentárne vrstvy rodinnej pamäti,“ priblížila Marčáková.
V centre stojí dvojhlas - dve vrstvy jednej identity, dva časové režimy, ktoré sa navzájom prekrývajú a spochybňujú. Cez ich rozprávanie sa odvíja príbeh prastarých rodičov autorky, ktorí na začiatku 20. storočia prichádzajú do Ameriky ako imigranti za snom o lepšom živote, aj súčasná skúsenosť mladej východoeurópskej umelkyne, ktorá sa ocitá uprostred newyorskej umeleckej scény.
„Pre mňa je to veľmi typický slovenský príbeh 20. storočia - emigrácia, návraty, znárodnenie, strata majetku, obmedzenia komunistického režimu. Sú to veci, ktoré sa často opisujú schematicky, ale mňa zaujíma ich konkrétna, drobná verzia,“ vysvetlila Poliačiková.
Text interpretujú herečky Rebeka Fučeková a Tajna Peršič. Na projekte sa dramaturgicky podieľala Zuzana Palenčíková, redakciu textu pripravila Dominika Moravčíková. Katarína Poliačiková je zároveň autorkou scény a zvukového dizajnu, kostýmy navrhla Laura Štorcelová.