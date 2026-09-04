< sekcia Regióny
Mestské divadlo Žilina uvedie v 35. divadelnej sezóne tri premiéry
Súčasťou septembrového programu budú obľúbené staršie tituly aj inscenácie, ktoré mali premiéru v uplynulej sezóne - Vizičlovek (vodný ember), The Island of Misfit Toys, Škorpión a Všetko je B.
Autor TASR
Žilina 4. septembra (TASR) - Mestské divadlo Žilina otvorí v piatok novú divadelnú sezónu 2026/2027 koncertom slovenskej vokálnej skupiny Fragile a hosťovaním s monodrámou Judáš v Kaštieli Ladce. Vo svojej 35. divadelnej sezóne pripravuje tri premiérové predstavenia. TASR o tom informovala PR a projektová manažérka divadla Nikola Marčáková.
„Prvou premiérou bude hra Cudzinec podľa románu Alberta Camusa v réžii Eduarda Kudláča. Pripravujeme tiež inscenáciu Angelika v réžii Ivety Ditte Jurčovej a hru Psie dni, ktorá vzniká ako koláž poviedok Dušana Mitanu a jej režisérom je Eduard Kudláč,“ priblížila Marčáková.
Súčasťou septembrového programu budú obľúbené staršie tituly aj inscenácie, ktoré mali premiéru v uplynulej sezóne - Vizičlovek (vodný ember), The Island of Misfit Toys, Škorpión a Všetko je B.
Novú sezónu otvárajú aj v divadelnej Čitárni súčasnej literatúry. Úvodným bude stretnutie s herečkou Annou Šiškovou na Žilinskom literárnom festivale 19. septembra, keď sa Čitáreň presunie do festivalového zázemia Novej synagógy. „Po festivalovom hosťovaní bude program pokračovať besedou Mladá tvorba, na ktorej vydavateľ Koloman Kertész Bagala privíta Annu Valentovú a Radovana Potočára s ich novými knihami,“ dodala Marčáková.
„Prvou premiérou bude hra Cudzinec podľa románu Alberta Camusa v réžii Eduarda Kudláča. Pripravujeme tiež inscenáciu Angelika v réžii Ivety Ditte Jurčovej a hru Psie dni, ktorá vzniká ako koláž poviedok Dušana Mitanu a jej režisérom je Eduard Kudláč,“ priblížila Marčáková.
Súčasťou septembrového programu budú obľúbené staršie tituly aj inscenácie, ktoré mali premiéru v uplynulej sezóne - Vizičlovek (vodný ember), The Island of Misfit Toys, Škorpión a Všetko je B.
Novú sezónu otvárajú aj v divadelnej Čitárni súčasnej literatúry. Úvodným bude stretnutie s herečkou Annou Šiškovou na Žilinskom literárnom festivale 19. septembra, keď sa Čitáreň presunie do festivalového zázemia Novej synagógy. „Po festivalovom hosťovaní bude program pokračovať besedou Mladá tvorba, na ktorej vydavateľ Koloman Kertész Bagala privíta Annu Valentovú a Radovana Potočára s ich novými knihami,“ dodala Marčáková.