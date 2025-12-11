Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín má nového riaditeľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Počas svojej profesijnej kariéry pôsobil Škultéty v širokom spektre riadiacich funkcií.

Autor TASR
Trenčín 11. decembra (TASR) - Riaditeľom mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL) Trenčín je Štefan Škultéty. Do funkcie ho na návrh primátora Trenčína Richarda Rybníčka menovalo vo štvrtok trenčianske mestské zastupiteľstvo.

Počas svojej profesijnej kariéry pôsobil Škultéty v širokom spektre riadiacich funkcií. Pracoval ako konzultant so zameraním na projektový manažment a odborné poradenstvo v oblasti nenávratných finančných príspevkov a fondov Európskej únie.

V rokoch 2020 až 2023 zastával pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti DMD Group. V rokoch 2006 - 2018 pôsobil tri volebné obdobia ako primátor mesta Trenčianske Teplice. V rokoch 2003 až 2006 bol riaditeľom kancelárie ministra obrany SR.
