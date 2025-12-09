< sekcia Regióny
Mestské klzisko vo Zvolene plánuje samospráva otvoriť 12. decembra
Autor TASR
Zvolen 9. decembra (TASR) - Mestské klzisko na Námestí SNP vo Zvolene plánuje samospráva otvoriť 12. decembra popoludní. TASR o tom v utorok informoval zvolenský viceprimátor Ľubomír Zdút-Šťastný s tým, že ľadová plocha je už tradíciou a má už viac ako 20 rokov.
Dodal, že samospráva je pripravená spustiť prevádzku klziska v prípade, keď sa rapídne nezmenia poveternostné podmienky. „Očakávame, že budeme plochu prevádzkovať aspoň do polovice februára, to sa však bude odvíjať od počasia,“ objasnil.
Mesto uvádza, že priestor pre korčuľovanie bude k dispozícií pre záujemcov vďaka spolupráci so sponzormi a hokejovými nadšencami. Aj tento rok sa podarilo spojiť so súkromným sektorom. Mnohé firmy sa rozhodli podporiť prevádzku klziska. Podľa viceprimátora je to suma vo výške takmer 20.000 eur. Vďaka tejto pomoci partnerov budú môcť ľudia korčuľovať bezplatne.
Viceprimátor poznamenal, že prevádzka ľadovej plochy si každoročne vyžaduje výrazné finančné náklady. Minulý rok to bolo okolo 80.000 eur. Záujemcovia, ktorí chcú mesto podporiť a umiestniť svoje logo na mantinely klziska, môžu tak urobiť počas celej sezóny.
Mesto plánuje v budúcom roku postaviť alebo zriadiť úplne novú ľadovú plochu. Mala by byť s lepšími technickými parametrami. Osadiť by ju chceli natrvalo s tým, že v letných mesiacoch by tam malo byť multifunkčné športové ihrisko a v zimných mesiacoch ľadová plocha. „Je to v štádiu zámeru, ktorému sa teraz venujeme. Hľadáme zhotoviteľov a zároveň aj prostriedky na to, aby sme toto mohli Zvolenčanom budúci rok ponúknuť,“ podotkol.
Mesto opäť poskytne možnosť prenájmu ľadovej plochy aj pre amatérske hokejové tímy. Je to ďalší zdroj príjmov, aby ju mohlo prevádzkovať.
