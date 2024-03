Mestské kompostovisko v Dubnici nad Váhom otvoria skôr

Dubnica nad Váhom 2. marca (TASR) - Mestské kompostovisko v Dubnici nad Váhom otvorí samospráva skôr. Umožnilo jej to priaznivé počasie. Obyvateľom tak bude k dispozícii už od polovice marca. Informovala o tom Mária Škvarová zo sekretariátu primátora mesta.



"Samospráva sa na uvedenom skoršom sprístupnení kompostoviska dohodla s technickými službami mesta. Týmto krokom chcú spoločne vyjsť v ústrety obyvateľom, ktorí vďaka priaznivému počasiu začali práce v záhradkách o čosi skôr," uviedla Škvarová.



Mestské kompostovisko tak bude pre obyvateľov podľa nej k dispozícii od 15. marca.



Kompostovisko sa nachádza na Ulici športovcov, otvorené bude od pondelka do piatka od 10.00 h do 17.00 h a v sobotu od 8.00 h do 12.00 h. Obyvatelia naň môžu nosiť len komunálny odpad zo záhrad a mestskej zelene.