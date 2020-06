Mestské kúpalisko Rumanova v Košiciach začalo letnú sezónu

V Košiciach 26. júna 2020 otvorili kúpalisko Mestská plaváreň na Rumanovej ulici. Foto: TASR – František Iván

V Košiciach 26. júna 2020 otvorili kúpalisko Mestská plaváreň na Rumanovej ulici. Foto: TASR – František Iván

Košice 26. júna (TASR) – Letné kúpalisko Rumanova v Mestskom parku v Košiciach sprístupnili verejnosti v tejto sezóne v piatok napoludnie. V súvislosti s preventívnymi opatreniami voči šíreniu nového koronavírusu jeho kapacitu znížili. Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, na otvorenie je pripravené aj mestské kúpalisko Červená hviezda.Kúpalisko na Rumanovej plánovali otvoriť pred týždňom, termín posunuli z dôvodu nepriaznivého počasia. Ako uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefan Ferencz, ktorý kúpaliská spravuje, medzičasom sa niektoré opatrenia zmiernili. Z tohto dôvodu pri vstupe nebudú merať telesnú teplotu. Podľa jeho slov bude dezinfekcia rúk pri vstupe jediným obmedzením. „Zároveň sa uvoľnilo jedno pre nás podstatné opatrenie, a to dodržanie dvojmetrovej vzdialenosti na oddychových plochách medzi jednotlivcami, respektíve skupinami osôb z jednej domácnosti. Zatiaľ to má odporúčací charakter, avšak aj na základe tohto odporúčacieho ustanovenia sme zatiaľ znížili kapacitu kúpaliska z 1200 na 800,“ spresnil s tým, že počas dňa budú niekoľkokrát dezinfikovať všetky dotykové plochy, raz denne všetky plochy ako také a minimálne raz týždenne aj s použitím špeciálnych vysokodezinfekčných, antibakteriálnych či virucídnych látok s obsahom striebra.Hygienické opatrenia podľa primátora zvýšia náklady o niekoľko desiatok tisíc eur. „Preto chceme z mestského rozpočtu vyčleniť sumu 30.000 eur na podporu kúpalísk, aby sme nemuseli zvyšovať vstupné v súvislosti s ochranou pred pandémiou a všetkými týmito vecami,“ povedal Polaček. Podľa jeho slov ďalšie mestské kúpalisko Červená hviezda je pripravené na otvorenie hneď ako sa ustáli počasie.Kúpaliská budú v prevádzke počas letných prázdnin každý deň od 9.00 h do 19.00 h, v júni otvárajú presne na poludnie. Na kúpalisku Rumanova bude okrem toho výlučne pre plavcov vyčlenený čas na plávanie počas pracovných dní medzi 7.30 h a 8.45 h v 50 metrov dlhom plaveckom bazéne. Ten, ako aj 33-metrový vodnopólový bazén na Červenej hviezde, bude počas nocí a chladných dní, keď sa nebudú môcť používať, zakrytý rolovacou fóliou. Opatrenie má podľa magistrátu zabezpečiť obmedzenie tepelných strát o dva až tri stupne Celzia, hospodárnejšie fungovanie oboch bazénov a aj celkovo vyššiu teplotu vody.Prostredníctvom webových stránok oboch uvedených kúpalísk sa potenciálni návštevníci dozvedia informácie o ich využitej kapacite či teplote vody. Zároveň budú môcť využiť aj on-line predaj lístkov.Tretie mestské kúpalisko Triton je niekoľko rokov zatvorené. Problémom je zlý technický stav, vlastnícke práva a s tým súvisiace súdne spory.