Pondelok 1. jún 2026
Mestské kúpalisko v Malackách plánujú otvoriť v piatok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Bratislava/Malacky 1. júna (TASR) - Sezónu na mestskom kúpalisku v Malackách plánujú otvoriť v piatok 5. júna. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

„Naším cieľom je otvoriť kúpalisko v piatok 5. júna, po splnení všetkých potrebných podmienok a schválení prevádzky zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava,“ informuje samospráva. Dodáva, že v areáli kúpaliska realizujú prípravné práce pred novou sezónou - čistenie bazénov, úpravu areálu, kontrolu technológií, prípravu zázemia a postupné dolaďovanie prevádzky.

Samospráva pripomína, že po minuloročnej rekonštrukcii WC, spŕch a prezliekacích kabín bude môcť kúpalisko návštevníkom ponúknuť komfortnejšie zázemie a príjemné miesto na letný oddych v meste.
