Mestské kúpalisko v Sobranciach slávnostne otvára svoje brány

Sobrance 28. júna (TASR) - Mestské kúpalisko v Sobranciach v sobotu slávnostne otvára svoje brány. Špecialistka pre verejné vzťahy na tamojšom mestskom úrade Lenka Ondilová priblížila, že na návštevníkov čaká deň plný zábavy, športu, hudby a gastronómie.



„Program oficiálneho otvorenia sezóny začne presne na obed o 12.00 h, keď súčasne odštartuje aj súťaž vo varení kotlíkovej špeciality o Pohár primátora mesta, do ktorej sa môžu zapojiť jednotlivci aj tímy. Popoludní od 15.00 h bude pripravená Sparťan dráha pre milovníkov pohybu a adrenalínu, ktorú doplní penová show. O večerný program od 19.00 h sa postará folklórna skupina Black & White, ktorá sa postará o hudobnú zábavu až do neskorých nočných hodín,“ povedala Ondilová.



Kúpalisko v Sobranciach má tri bazény - pre plavcov, neplavcov aj deti. K výbave kúpaliska patrí tiež bufet, ihrisko na plážový volejbal, streetbal a tenisový kurt, či detské ihrisko. „Letné kúpalisko je pre naše mesto srdcom prázdninovej sezóny. Verím, že si tu každý nájde svoje miesto – či už na plávanie, oddych alebo príjemné chvíle s rodinou a priateľmi. Tešíme sa na leto plné slnka, vody a dobrej nálady,“ dodal primátor mesta Sobrance Ján Sklár.



Tento rok prešli viaceré časti areálu údržbou a menšími vylepšeniami. Okolie detského bazéna doplnili o bezpečnostné prvky a dopadovú plochu, ktoré zvyšujú komfort aj bezpečie najmenších návštevníkov. V blízkosti plážového ihriska pribudne solárna sprcha ako ekologické riešenie pre rýchle osvieženie po športe. V areáli zároveň nainštalovali nový zavlažovací systém, vďaka ktorému bude trávnik zelený počas celej sezóny.



Kúpalisko bude otvorené denne od 10.00 do 19.00 h, v prípade priaznivého počasia až do začiatku septembra. Aktuálne informácie o prevádzke a pripravovaných podujatiach nájdu návštevníci na oficiálnej webovej stránke mesta Sobrance a na sociálnych sieťach.