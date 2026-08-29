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Mestské lesy Košice budú odstraňovať vyvrátené stromy

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Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Návštevníkov upozorňujú na zvýšený pohyb lesnej techniky a prosia návštevníkov, aby rešpektovali prípadné pokyny lesníckeho personálu.

Autor TASR
Košice 29. augusta (TASR) - Mestské lesy Košice upozorňujú verejnosť na realizáciu prác odstraňovania polomov a vyvrátených stromov v lesných porastoch priľahlých úseku Cesty hrdinov SNP - Kráľova studňa, sedlo - Sedlo pod Vysokým vrchom. K poškodeniu došlo z dôvodu silného vetra. Ako informujú na sociálnej sieti, práce budú vykonávané od utorka 1. septembra a ukončenie a spriechodnenie trasy predpokladajú do utorka 15. septembra.

„Išlo s veľkou pravdepodobnosťou o poškodenie stromov, ktoré boli už v minulosti destabilizované vetrom, snehom, námrazou, čo v kombinácii s aktuálnym, dlhotrvajúcim suchom zvýšilo ich zraniteľnosť,“ uviedli s tým, že práce majú byť vykonávané počas pracovných dní v čase od 7.00 do 15.00 h a pracoviská budú v teréne označené výstražnými značkami.

Zároveň upozorňujú návštevníkov na zvýšený pohyb lesnej techniky a prosia návštevníkov, aby rešpektovali prípadné pokyny lesníckeho personálu. Taktiež odporúčajú, aby sa vyhli využívaniu daného úseku až do odstránenia kalamity.
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