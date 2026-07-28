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Mestské lesy Košice budú vykonávať orez suchých a nebezpečných konárov
Jednotlivé úseky dotknuté prácami majú byť vyznačené výstražnými značkami.
Autor TASR
Košice 28. júla (TASR) - Mestské lesy Košice budú vykonávať orez suchých a nebezpečných konárov na promenáde vo Furčianskom lesoparku na lesnej ceste od Vodojemu v smere na Zelený dvor, a to vo štvrtok 30. júla od 8.00 do 15.00 h. Cieľom prác je zaistiť bezpečnosť návštevníkov tak, aby nemohli byť ohrození pri samovoľnom páde konárov. Informovali o tom na sociálnej sieti.
Jednotlivé úseky dotknuté prácami majú byť vyznačené výstražnými značkami. „Žiadame vás, aby ste sa v uvedenom čase vyhli používaniu tejto cesty a priľahlých lesných chodníkov,“ dodali s tým, že vzhľadom na zvýšený pohyb techniky žiadajú návštevníkov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť a dodržiavanie pokynov lesníckeho personálu.
Jednotlivé úseky dotknuté prácami majú byť vyznačené výstražnými značkami. „Žiadame vás, aby ste sa v uvedenom čase vyhli používaniu tejto cesty a priľahlých lesných chodníkov,“ dodali s tým, že vzhľadom na zvýšený pohyb techniky žiadajú návštevníkov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť a dodržiavanie pokynov lesníckeho personálu.