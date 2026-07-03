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Mestské lesy Košice budujú mokrade v oblastiach prameňov
Vodné prvky budujú dlhoročne.
Autor TASR
Košice 3. júla (TASR) - Mestské lesy Košice budujú mokrade v oblastiach prameňov. Pomáhajú tak zvyšovať pôdnu vlhkosť a podporovať lokálny život v lese. Ich cieľom je spomaliť odtok zrážkovej vody, zvýšiť zadržiavaciu schopnosť územia a obnoviť prirodzenú vlhkosť pôdy. Informovali o tom na sociálnej sieti.
V rámci aktivít na podporu vodného režimu v krajine vytvárajú vo vodozberných, prípadne pramenných oblastiach drobné vodné plochy. Tieto opatrenia podľa košických mestských lesov nie sú len technickým prvkom, ale predstavujú tiež mikroekosystémy, ktoré fungujú ako biologická špongia. „Tým, že vodu zadržiavame vysoko v lese, pomáhame celému povodiu lepšie zvládať klimatické výzvy, znižujeme riziko erózie a podporujeme biodiverzitu,“ spresnili pre TASR s tým, že okrem budovania nových prvkov pracujú aj na ich priebežnej údržbe.
Vodné prvky budujú dlhoročne. Každý rok si vytypujú miesta, v rámci ktorých vykonávajú úpravy na zadržiavanie vody priamo v prameniskách. Naposledy boli úpravy realizované v lesných celkoch Jahodná a Košická Belá. „V tejto chvíli už máme vytypované nové lokality v rámci košického Lesoparku, kde plánujeme realizovať ďalšie vodozádržné opatrenia,“ dodali Mestské lesy Košice.
Pripomenuli, že v roku 2025 vybudovali aj dve požiarne nádrže, ktorých funkciou je akumulácia a zadržiavanie vody v lesnom prostredí.
V rámci aktivít na podporu vodného režimu v krajine vytvárajú vo vodozberných, prípadne pramenných oblastiach drobné vodné plochy. Tieto opatrenia podľa košických mestských lesov nie sú len technickým prvkom, ale predstavujú tiež mikroekosystémy, ktoré fungujú ako biologická špongia. „Tým, že vodu zadržiavame vysoko v lese, pomáhame celému povodiu lepšie zvládať klimatické výzvy, znižujeme riziko erózie a podporujeme biodiverzitu,“ spresnili pre TASR s tým, že okrem budovania nových prvkov pracujú aj na ich priebežnej údržbe.
Vodné prvky budujú dlhoročne. Každý rok si vytypujú miesta, v rámci ktorých vykonávajú úpravy na zadržiavanie vody priamo v prameniskách. Naposledy boli úpravy realizované v lesných celkoch Jahodná a Košická Belá. „V tejto chvíli už máme vytypované nové lokality v rámci košického Lesoparku, kde plánujeme realizovať ďalšie vodozádržné opatrenia,“ dodali Mestské lesy Košice.
Pripomenuli, že v roku 2025 vybudovali aj dve požiarne nádrže, ktorých funkciou je akumulácia a zadržiavanie vody v lesnom prostredí.