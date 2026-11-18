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Mestské lesy Košice obnovia úsek cesty z Myslavy smerom na Girbeš
Ako informoval mestský podnik, obnovu zrealizujú od štvrtka (19. 11.) v pracovných dňoch s prestávkami podľa počasia predbežne do 27. novembra.
Autor TASR
Košice 18. novembra (TASR) - Mestské lesy Košice plánujú obnovu 1,8 kilometra dlhého úseku verejne využívanej lesnej cesty z Myslavy smerom na Girbeš (Girbešská horáreň) v časti po elektrovod. Ako informoval mestský podnik na sociálnej sieti, obnovu zrealizujú od štvrtka (19. 11.) v pracovných dňoch s prestávkami podľa počasia predbežne do 27. novembra.
„Pôjde o pomiestne asfaltovacie práce na oprave výtlkov, ktorých cieľom je zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu krytu vozovky v zimnom období. Opravy budú vykonávané počas prevádzky cesty, bez jej uzávery a dotknuté úseky cesty budú vyznačované v teréne prenosným značením,“ dodal.
Všetkých užívateľov cesty, najmä vodičov, žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov personálu a trpezlivosť pri prejazde úsekom v obidvoch smeroch.
„Pôjde o pomiestne asfaltovacie práce na oprave výtlkov, ktorých cieľom je zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu krytu vozovky v zimnom období. Opravy budú vykonávané počas prevádzky cesty, bez jej uzávery a dotknuté úseky cesty budú vyznačované v teréne prenosným značením,“ dodal.
Všetkých užívateľov cesty, najmä vodičov, žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov personálu a trpezlivosť pri prejazde úsekom v obidvoch smeroch.