Mestské lesy Košice odporúčajú návštevníkom vyhnúť sa tejto lokalite
Od pondelka do piatka (22. 8.) budú v lesných porastoch vykonávať práce spojené s ťažbou dreva najmä v okolí turistickej útulne pri Kráľovej studni.
Autor TASR
Košice 18. augusta (TASR) - Mestské lesy Košice odporúčajú návštevníkom, aby sa v najbližších dňoch vyhli lokalite Kráľova studňa. Dôvodom je odstraňovanie veternej kalamity, obnova lesa a následná oprava turistickej útulne nad obcou Sokoľ. Informujú o tom na sociálnej sieti s tým, že útulňa bude až do ukončenia stavebných prác pre verejnosť neprístupná.
Od pondelka do piatka (22. 8.) budú v lesných porastoch vykonávať práce spojené s ťažbou dreva najmä v okolí turistickej útulne pri Kráľovej studni. „Hlavným predmetom prác je odstraňovanie vetrovej kalamity spôsobenej veternou smršťou. Okrem toho sa bude vykonávať aj zdravotný výber a obnova časti lesného porastu, čo je dôležité pre dlhodobé udržanie zdravého a odolného lesa. Cieľom týchto prác je tiež predísť poškodeniu samotnej útulne a zabezpečiť jej bezpečnosť,“ uviedli.
Mestské lesy v tejto súvislosti vyzývajú na mimoriadnu opatrnosť, rešpektovanie vyznačených obmedzení a zákaz vstupu do označených pracovných zón. Apelujú na dodržiavania pokynov pracovníkov a sledovanie aktuálneho značenia v teréne. V oblasti sa totiž bude pohybovať ťažká lesná technika a nákladné autá, priamo v miestach ťažby hrozí nebezpečenstvo padajúcich stromov a konárov a je možné, že niektoré turistické chodníky, respektíve cyklotrasy budú dočasne uzavreté alebo presmerované.
„Následne bude vykonávaná stavebná oprava poškodenia strechy, respektíve konštrukcií na objekte útulne, ku ktorému došlo v júli pádom stromu počas veternej smršte,“ dodávajú Mestské lesy Košice. Predpokladajú, že oprava bude ukončená najneskôr do konca septembra.
