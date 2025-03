Mestské lesy Košice upozorňujú na migrujúce žaby

Košice 22. marca (TASR) - Košické mestské lesy žiadajú vodičov o opatrnosť v súvislosti s obdobím ochrany tiahnucich žiab. Apelujú, aby rešpektovali dočasné obmedzenia najvyššej povolenej rýchlosti v dotknutých úsekoch na 30 km/h tak, aby sa čo najviac vyhli migrujúcim jedincom a neohrozili zbierajúcich. Informovali o tom na sociálnej sieti.



"Tradične, v skorom jarnom období, sa košickí lesníci venujú aj ochrane migrujúcich žiab, ktoré tiahnu hromadne zo svojich zimovísk na miesta rozmnožovania. Ochranné opatrenia sa robia v spolupráci s dobrovoľníkmi," uviedli tento týždeň s tým, že ide najmä o ochranu ropuchy bradavičnatej na miestach v blízkosti vodných plôch, ako napríklad vodná nádrž Ružín či menšie jazierka v Malej Lodine, kde ropuchy kladú vajíčka do bývalej liahne pstruhov.



Ochrana spočíva napríklad vo výstavbe zábran z plastovej fólie pri verejných cestách, ktoré pretnú migračnú trasu žiab. Mestské lesy v uplynulých dňoch informovali o osadzovaní zábran v oblasti Ružínskej priehrady - popri ceste pred penziónom, a to na dĺžke okolo 300 metrov. Ďalší úsek je pred obcou Malá Lodina. "Následne sa bude pohyb žiab podľa vývoja počasia monitorovať a žabky sústredené pri zábranách sa budú zbierať a prenášať do vody," dodali.



Pripomínajú tiež, že dobrovoľníci vykonávajú aj nočný zber a prenos žiab cez cestu, a to i v úsekoch, kde zábrany postavené nie sú.