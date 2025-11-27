< sekcia Regióny
Mestské lesy Košice upozorňujú na oslabenú stabilitu stromov
Hrozia vývraty či polomy. Na sociálnej sieti informujú aj o sťaženej priechodnosti niektorých úsekov.
Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - Mestské lesy Košice vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť. Upozorňujú, že stabilita stromov je oslabená a hrozia vývraty či polomy. Na sociálnej sieti informujú aj o sťaženej priechodnosti niektorých úsekov.
Ťažký sneh a dážď podľa nich spôsobili premočenie koreňových systémov a spolu s námrazou a silnými poryvmi vetra zapríčinili v uplynulých dňoch roztrúsené poškodenia - vývraty a polomy stromov v košických lesoch. „Pohyb v lesoch si v súčasnosti vyžaduje zvýšenú pozornosť aj pre zníženú stabilitu stromov a zvýšené riziko lámania konárov, ktoré nemožno následne vylúčiť. Okrem škôd v lesných porastoch a na lesoparkových zariadeniach evidujeme aj sťaženú priechodnosť niektorých lesných ciest a chodníkov,“ uvádzajú mestské lesy s tým, že v najbližšom období budú tieto prekážky odstraňovať. Uprednostnia pritom verejnosťou najviac využívané cesty a chodníky v lokalitách ako Čermeľská dolina, Bankov, Jahodná či Furča.
Verejnosť zároveň vyzývajú, aby sa počas silného vetra vyhla vychádzkam do lesov, nezdržiavala sa na miestach vývratov a prehnutých konárov stromov a nevstupovala do miest, kde sa vykonávajú práce a pohybuje sa lesná technika.
Informácie o výskyte polomov, vývratov, prípadne inak nebezpečných a nestabilných stromov možno zasielať e-mailom na melesko@meles.kosice.sk, prípadne prostredníctvom podnetov cez webovú stránku košických mestských lesov.
Ťažký sneh a dážď podľa nich spôsobili premočenie koreňových systémov a spolu s námrazou a silnými poryvmi vetra zapríčinili v uplynulých dňoch roztrúsené poškodenia - vývraty a polomy stromov v košických lesoch. „Pohyb v lesoch si v súčasnosti vyžaduje zvýšenú pozornosť aj pre zníženú stabilitu stromov a zvýšené riziko lámania konárov, ktoré nemožno následne vylúčiť. Okrem škôd v lesných porastoch a na lesoparkových zariadeniach evidujeme aj sťaženú priechodnosť niektorých lesných ciest a chodníkov,“ uvádzajú mestské lesy s tým, že v najbližšom období budú tieto prekážky odstraňovať. Uprednostnia pritom verejnosťou najviac využívané cesty a chodníky v lokalitách ako Čermeľská dolina, Bankov, Jahodná či Furča.
Verejnosť zároveň vyzývajú, aby sa počas silného vetra vyhla vychádzkam do lesov, nezdržiavala sa na miestach vývratov a prehnutých konárov stromov a nevstupovala do miest, kde sa vykonávajú práce a pohybuje sa lesná technika.
Informácie o výskyte polomov, vývratov, prípadne inak nebezpečných a nestabilných stromov možno zasielať e-mailom na melesko@meles.kosice.sk, prípadne prostredníctvom podnetov cez webovú stránku košických mestských lesov.