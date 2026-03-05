< sekcia Regióny
Mestské lesy Košice upozorňujú na plánované ťažbové zásahy
Plánované ťažbové zásahy budú vykonávať v rámci obnovy lesného porastu.
Autor TASR
Košice 5. marca (TASR) - Mestské lesy Košice upozorňujú na plánované ťažbové zásahy v Polesí Kostoľany na cyklotrase Sokoľ - Kráľova studňa, ktoré majú trvať od štvrtka do konca marca. Návštevníkov lesa žiadajú, aby sa pri svojich aktivitách v prírode podľa možností vyhli uvedenému úseku.
Plánované ťažbové zásahy budú vykonávať v rámci obnovy lesného porastu. „Približovanie a odvoz dreva sa budú uskutočňovať po lesnej ceste Sokoľ - Kráľova studňa, na ktorej je vyznačená modrá cyklotrasa,“ spresňujú s tým, že intenzívne dotknutý bude úsek dlhý 1,2 kilometra od rampy za obcou Sokoľ smerom na Kráľovu studňu.
Upozorňujú, že v uvedenom úseku bude celodenný zvýšený pohyb lesnej techniky a vozidiel. „Počas prác bude prejazd po lesnej ceste výrazne obmedzený a bude priebežne uzatváraný z dôvodu výrubu stromov v bezprostrednej blízkosti cesty. Po ukončení prác dôjde k jej úprave,“ dodávajú.
Mestské lesy verejnosť prosia, aby dbala na zvýšenú opatrnosť, nevstupovala do lokality zásahov a rešpektovala výstražné značenie a pokyny obslužného personálu.
