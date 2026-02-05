< sekcia Regióny
Mestské lesy Košice upozorňujú na ťažbové zásahy v polesí Kostoľany
Mestské lesy zároveň upozorňujú na zvýšený pohyb lesnej techniky v daných lokalitách.
Autor TASR
Košice 5. februára (TASR) - Mestské lesy Košice upozorňujú na ťažbové zásahy v rámci polesia Kostoľany, ktoré turistov výrazne obmedzia. Trvať majú od štvrtka do konca marca. Informujú o tom na sociálnej sieti.
Ťažbové zásahy v rámci obnovy lesných porastov budú realizovať v pracovných dňoch v lokalite Kráľova studňa a Balogová. „Pri zásahoch a približovaní drevnej hmoty budú dotknuté aj priľahlé lesné cesty - úsek červenej turistickej značky - Cesty hrdinov SNP pri odbočke na Turistickú útulňu Kráľova studňa, zvážnica vedúca okrajom lúky na skládku dreva Kráľová I a približne dvojkilometrový úsek odvoznej lesnej cesty (modrej cyklotrasy Sokoľ-Kavečany) medzi skládkami dreva Kráľová I a Balogová,“ spresňujú.
Turistom odporúčajú vyhnúť sa uvedeným úsekom ciest. Po ukončení prác má dôjsť k ich úprave. Mestské lesy zároveň upozorňujú na zvýšený pohyb lesnej techniky v daných lokalitách. Apelujú na zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie výstražného značenia a pokynov obslužného personálu.
