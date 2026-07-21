< sekcia Regióny
Mestské lesy pokračujú vo veľkej obnove vodných plôch
Začali s čistením Rybníka č. 2 na Železnej studničke.
Autor OTS
Bratislava 21. júla (OTS) - Mestské lesy v Bratislave pokračujú v systematickej obnove vodných plôch v lesoparku. Po vyčistení Rybníka č. 1 a viacerých menších vodných plôch začali s odstraňovaním sedimentov z dna Rybníka č. 2 na Železnej studničke. Ide o ďalšiu etapu rozsiahlej obnovy rybníkov, ktoré neprešli komplexným čistením približne 40 rokov. Po odstránení sedimentov budú nasledovať práce na rekonštrukcii vodohospodárskych objektov.
Rybník č. 2 patrí medzi najvýznamnejšie vodné plochy v bratislavskom lesoparku. Dlhoročné usádzanie sedimentov znížilo jeho vodnú kapacitu, zhoršilo kvalitu vody a obmedzilo jeho ekologické funkcie. Po dokončení prác bude rybník schopný zadržať viac vody, zlepší sa jeho technický stav aj podmienky pre vodné organizmy. Zároveň bude aj naďalej plniť významnú úlohu ako dôležitá protipožiarna nádrž.
„Odstraňovanie sedimentov je dôležité pre obnovenie celkovej funkčnosti rybníka. Našim cieľom je vrátiť vodným plochám ich pôvodnú kapacitu a zabezpečiť, aby spoľahlivo plnili ekologickú, vodozádržnú aj rekreačnú funkciu počas ďalších desaťročí,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Marek Páva.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Obnova Rybníka č. 2 nadväzuje na práce, ktoré Mestské lesy realizujú už od minulého roka. Postupne boli vyčistené Jazierko u Slivu, jazierko Sŕnie, Kačínske jazierko a jazierko pri Medárni. V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje na dva najväčšie rybníky na Železnej studničke.
„Prosíme návštevníkov o trpezlivosť počas realizácie prác. Uvedomujeme si, že dočasné obmedzenia môžu skomplikovať pohyb v tejto lokalite, no výsledkom bude čistejší, bezpečnejší a krajší rybník, ktorý bude lepšie slúžiť ľuďom aj prírode. Ide o investíciu, ktorej prínosy budú obyvatelia Bratislavy využívať dlhé roky,“ povedal námestník primátora Bratislavy pre životné prostredie Jakub Mrva.
Počas realizácie prác bude približne do polovice augusta uzavretý úsek lesnej cesty od Kaplnky pokoja po zastávku Bukva. Na Ceste mládeže bude zároveň zvýšený pohyb nákladných vozidiel zabezpečujúcich odvoz sedimentu. Mestské lesy preto návštevníkov prosia o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Obnova Rybníka č. 2 je súčasťou medzinárodného projektu ecoMarLes, realizovaného v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027 v spolupráci s rakúskym partnerom Marchfeldkanal.
Projekt zahŕňa obnovu vodných plôch, budovanie mokradí, vodozádržné opatrenia, liahniská pre obojživelníky a odborný monitoring vodných ekosystémov.
Čistenie rybníka od sedimentov zároveň prebieha v spolupráci s Okresným úradom Bratislava ako sanácia následkov mimoriadnej situácie po povodniach v roku 2024.
Rybník č. 2 patrí medzi najvýznamnejšie vodné plochy v bratislavskom lesoparku. Dlhoročné usádzanie sedimentov znížilo jeho vodnú kapacitu, zhoršilo kvalitu vody a obmedzilo jeho ekologické funkcie. Po dokončení prác bude rybník schopný zadržať viac vody, zlepší sa jeho technický stav aj podmienky pre vodné organizmy. Zároveň bude aj naďalej plniť významnú úlohu ako dôležitá protipožiarna nádrž.
„Odstraňovanie sedimentov je dôležité pre obnovenie celkovej funkčnosti rybníka. Našim cieľom je vrátiť vodným plochám ich pôvodnú kapacitu a zabezpečiť, aby spoľahlivo plnili ekologickú, vodozádržnú aj rekreačnú funkciu počas ďalších desaťročí,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Marek Páva.
Foto: Mestské lesy v Bratislave
Obnova Rybníka č. 2 nadväzuje na práce, ktoré Mestské lesy realizujú už od minulého roka. Postupne boli vyčistené Jazierko u Slivu, jazierko Sŕnie, Kačínske jazierko a jazierko pri Medárni. V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje na dva najväčšie rybníky na Železnej studničke.
„Prosíme návštevníkov o trpezlivosť počas realizácie prác. Uvedomujeme si, že dočasné obmedzenia môžu skomplikovať pohyb v tejto lokalite, no výsledkom bude čistejší, bezpečnejší a krajší rybník, ktorý bude lepšie slúžiť ľuďom aj prírode. Ide o investíciu, ktorej prínosy budú obyvatelia Bratislavy využívať dlhé roky,“ povedal námestník primátora Bratislavy pre životné prostredie Jakub Mrva.
Počas realizácie prác bude približne do polovice augusta uzavretý úsek lesnej cesty od Kaplnky pokoja po zastávku Bukva. Na Ceste mládeže bude zároveň zvýšený pohyb nákladných vozidiel zabezpečujúcich odvoz sedimentu. Mestské lesy preto návštevníkov prosia o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Obnova Rybníka č. 2 je súčasťou medzinárodného projektu ecoMarLes, realizovaného v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027 v spolupráci s rakúskym partnerom Marchfeldkanal.
Projekt zahŕňa obnovu vodných plôch, budovanie mokradí, vodozádržné opatrenia, liahniská pre obojživelníky a odborný monitoring vodných ekosystémov.
Čistenie rybníka od sedimentov zároveň prebieha v spolupráci s Okresným úradom Bratislava ako sanácia následkov mimoriadnej situácie po povodniach v roku 2024.