Mestské lesy pripomínajú návštevníkom lesoparku vzájomnú ohľaduplnosť

Bratislava 5. júna (TASR) – Mestské lesy v Bratislave pripomínajú návštevníkom lesoparku, aby boli voči sebe navzájom ohľaduplní. Mnoho lesných ciest je totiž značených ako spoločné trasy cyklistov aj peších vrátane asfaltiek. Vysoká návštevnosť najmä počas víkendov môže preto súvisieť s konfliktnými situáciami.



"Vzájomná ohľaduplnosť je aj meradlom vyspelosti našej lesoparkovej komunity. Myslime na to pri výletoch," odkazujú mestské lesy. Pre cyklistov i peších preto prinášajú niekoľko zásad, ktoré by mali dodržiavať.



Cyklistom odporúča, aby jazdili po vyznačených cyklotrasách a turistické trasy prenechali peším. Keď sa vyhýbajú chodcom, mali by výrazne spomaliť a dodržiavať odstup, čiže rovnako, ako to cyklisti vyžadujú od áut, keď ich obiehajú na ceste.



"Lesopark naozaj nie je vhodné miesto na rýchlostné rekordy," podotýka mestská organizácia. V prípade, že chodec cyklistu nevidí, treba na seba včas upozorniť zvončekom alebo pozdravením. Zabúdať netreba ani na rešpektovanie pomalých zón na Horárni Krasňany a Kamzíku.



Peším turistom pripomína, že pes patrí na vôdzku. Ak ide o skupinu, polovicu cesty je treba nechať voľnú cyklistom. Vstupovať by nemali na cyklotrasy označené piktogramom len pre cyklistov.