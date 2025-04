Mestské lesy pripomínajú, že v lesoparku musia byť psy na vôdzke

Bratislava 17. apríla (TASR) - Mestské lesy v Bratislave opätovne pripomínajú, že v lesoparku musia byť psy na vôdzke, a to aj tie, ktoré "poslúchajú". Ročne totiž evidujú desiatky prípadov, keď pes strhne zver, ktorá často utrpí vážne zranenia a môže neskôr v bolestiach uhynúť.



„Je to nielen smutné, ale aj nezákonné,“ podotýka mestská organizácia na sociálnej sieti.



Ničím nezvyčajným nie sú v lesoparku situácie, keď pes strhne gravidnú srnu. Strhnúť však môže v lesoch nielen srnčiu, ale aj danieliu či muflóniu zver, ktorá tam žije, rovnako tak mláďa diviaka.



Voľne pustený pes môže byť pritom aj sám ohrozený, najmä v tomto období, keď diviaky chránia mláďatá. Zároveň treba myslieť na to, že nie každý návštevník lesoparku sa môže cítiť príjemne a bezpečne, keď sa k nemu rozbehne cudzí pes. Netýka sa to len detí, ale aj dospelých.



Návštevníci by nemali zabúdať ani na to, že ak v lese uvidia akékoľvek mláďa, nemali by ho chytať. „Nie je opustené. Matka je nablízku a ak na ňom ucíti váš pach, môže ho odvrhnúť,“ zdôrazňujú mestské lesy, ktoré vyzývajú na ohľaduplnosť a rešpektovanie prírody.