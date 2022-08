Mestské lesy upozorňujú na stále platný zákaz kladenia ohňov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Mestské lesy v Bratislave upozorňujú verejnosť na už mesiac platný zákaz kladenia ohňov na celom území lesoparku, a to aj na vyhradených ohniskách. Riziko vzniku požiarov je totiž podľa mestskej organizácie stále vysoké.



"Väčšina návštevníkov situáciu chápe a rešpektuje. Kontrolu robí mestská polícia, hasiči a lesná stráž," uviedol pre TASR Marek Páva, ktorý je poverený riadením organizácie Mestské lesy v Bratislave.



V bratislavskom lesoparku v čase zákazu kompletne zrekonštruovali desať ohnísk. Verejnosť by ich podľa Pávu mohla využiť na jeseň, keď sa situácia so suchom zlepší a opekanie bude opäť povolené.



Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil od 4. júla až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v hlavnom meste. Počas tohto obdobia sa zakazuje zakladať oheň, a to aj na vyhradených ohniskách, fajčiť alebo používať otvorený plameň na lesnom pozemku, vypaľovať porasty či odhadzovať horiace predmety.



Zákaz kladenia ohňov sa spravidla vydáva pre celý kataster Bratislavy, teda platí aj v lesoch mimo lesoparku, napríklad na Devínskej Kobyle či v lužných lesoch. Zákaz kontrolujú hasiči, mestská polícia, štátna polícia či lesná stráž mestských lesov.