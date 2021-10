Mestské lesy v Bratislave evidujú desať chátrajúcich objektov

Na archívnej snímke odstraňovanie skeletu bývalej výletnej reštaurácie Snežienka v rekreačnej lokalite na Železnej studničke. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 11. októbra (TASR) – Mestské lesy v Bratislave evidujú na území, ktoré spravujú, desať nepoužívaných a chátrajúcich stavieb podobných ruine, ktorá nedávno vyhorela. Väčšina z nich sa nachádza na Železnej studničke, niektoré hlboko v lese. Podľa mestskej organizácie predstavujú riziko aj v podobe výstavby, chce ich preto získať do svojej správy, asanovať a preklasifikovať na zelenú plochu. Niektoré by mohli slúžiť ako zázemie na údržbu lesoparku. Aktuálne platí na nové projekty stavebná uzávera.uviedol pre TASR Marek Páva, zástupca riaditeľa mestských lesov.Budovy a pozemky boli po zmene režimu v 90. rokoch minulého storočia rozdelené medzi viaceré subjekty, mesto Bratislava prostredníctvom svojej organizácie Mestské lesy nespravuje takmer žiadne z nich. Tie, ktoré získalo do správy, postupne búra alebo opravuje. Búrania sa po dlhých rokoch dočkal aj skelet bývalej reštaurácie Snežienka, o ktorý sa starala bratislavská mestská časť Nové Mesto.Najviac objektov vlastnia Lesy SR, ktoré už v minulosti dali niektoré z objektov do prenájmu súkromným subjektom.poznamenal Páva. Časť budov a pozemkov vlastní Ministerstvo vnútra SR. Mestská organizácia s oboma rokuje. Verí, že v prípade rokovaní s rezortom vnútra dôjde k dohode, v prípade rokovaní s Lesmi SR je to zatiaľ otázne.skonštatoval Páva.Mestské lesy podotýkajú, že ich úlohou je poskytovať vhodné podmienky na tzv. ľahkú formu rekreácie, ako sú prechádzky, beh či bicyklovanie. Časť v súčasnosti chátrajúcich budov by sa dala v budúcnosti využiť ako zázemie na údržbu lesoparku v podobe dielne, kde by zamestnanci vyrábali a opravovali altánky, lavičky či ďalší rekreačný mobiliár. Vytvorené by tak mali lepšie podmienky ako v súčasnosti.priblížil Páva. Príkladom sú lúky pri Snežienke s ohniskami, lavičkami, altánkom a trávnatou plochou na šport či piknik.