Mestské lesy v Bratislave neodporúčajú pre vietor návštevu lesoparku

Bratislava 27. januára (TASR) - Mestské lesy v Bratislave neodporúčajú z bezpečnostných dôvodov počas soboty návštevu lesoparku. Dôvodom sú výstrahy pred silným vetrom, ktoré vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Mestská organizácia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Na dnes vydal SHMÚ výstrahy pred vetrom, až do 16.00 h. Neodporúčame preto dnes návštevu lesoparku," konštatuje mestská organizácia.



Výstrahy druhého stupňa pred vetrom platia pre Bratislavu predbežne do 12.00 h. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť približne 60 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 85 až 90 km/h. So silnejším vetrom na území hlavného mesta však treba podľa predbežných predpovedí počítať v sobotu až do 16.00 h, dokedy by mali platiť výstrahy prvého stupňa. Vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť približne 45 km/h, v nárazoch 65 až 85 km/h.