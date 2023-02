Mestské lesy v Bratislave odstránia na Kamzíku 12 nebezpečných stromov

Bratislava 28. februára (TASR) – Mestské lesy v Bratislave budú v stredu (1. 3.) na Kamzíku, medzi parkoviskom a bufetmi, odstraňovať 12 nebezpečných stromov. Ide o päť bukov, päť hrabov a dva smreky, ktoré majú rôzne druhy poškodenia a nachádzajú sa v dosahu hlavných chodníkov. Podľa mestskej organizácie predstavujú ohrozenie bezpečnosti rekreačného areálu. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Naplánovaný zásah je výsledkom každoročného monitoringu rekreačných areálov, keď lesníci monitorujú stav stromov a tie nebezpečné sa odstraňujú ešte pred začiatkom sezóny," približujú mestské lesy.



Na práce budú priamo na mieste upozorňovať aj informačné tabule. Mestské lesy v tejto súvislosti zároveň žiadajú návštevníkov, aby dodržiavali pokyny lesníkov a nevstupovali do konkrétnej časti, kde sa bude pracovať. Drevnú hmotu budú lesníci sústreďovať pri asfaltovej ceste, po jej odvoze bude oblasť dočistená od konárov.



Mestské lesy podotýkajú, že aj suché, spadnuté či bútľavé stromy majú v prírode svoj význam z hľadiska biodiverzity. "Viac ako tretina lesných živočíchov a viac ako polovica druhov húb rastúcich v lesoch je priamo viazaná na mŕtve drevo v rôznom štádiu rozkladu," konštatujú. Zdôrazňujú však, že ak by tieto stromy rástli hlbšie v lese, mimo turistických chodníkov, nechali by ich v poraste. Bezpečnostné riziko by bolo minimálne. "V zónach intenzívnej rekreácie, približne tri percentá územia lesoparku, si to však dovoliť nemôžeme," odkazujú mestské lesy.