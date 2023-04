Mestské lesy v Bratislave ukončili údržbu stromov v Železnej studničke

Bratislava 9. apríla (TASR) - Mestské lesy v Bratislave ukončili bezpečnostnú údržbu stromov na Železnej studničke. Týka sa to najmä okolia hlavnej trasy, kadiaľ prejdú počas sezóny denne tisíce návštevníkov, rodiny s deťmi, bežci či cyklisti. Mestská organizácia o tom informuje na sociálnej sieti.



Popri ceste odstránili lesníci suché, poškodené a nebezpečné stromy. Orezali konáre a sanovali nebezpečné stromy aj pri parkoviskách pod Červeným mostom. Odstránili tiež náletové dreviny po okrajoch, ktoré zasahovali do chodníkov, dráhy autobusu a tienili svetlo z lámp. Zrealizované boli taktiež orezy suchých konárov v úseku po IX. mlyn. "Cesta aj chodníky sa každý piatok pred víkendom zametajú, v sezóne sa kosia aj krajnice," podotýkajú mestské lesy.



Vzhľadom na zaradenie do zóny intenzívnej rekreácie bola biomasa spracovaná a odvezená. Konáre a zvyšky boli štiepkované a ponechané v lese.