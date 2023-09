Mestské lesy v Bratislave znova apelujú na vzájomnú ohľaduplnosť

Bratislava 15. septembra (TASR) - Mestské lesy v Bratislave návštevníkom lesoparku opätovne pripomínajú, aby boli voči sebe navzájom ohľaduplní. Vysoká návštevnosť totiž podľa mestskej organizácie prináša so sebou aj určitú zodpovednosť. Podotýka, že takmer každý víkend jazdí pre spôsobený úraz sanitka. Pripomína preto kódex ohľaduplnosti.



"Chceli by sme všetkých poprosiť, aby ste nezabúdali dávať na seba a na ostatných pozor. A dodržovali určité pravidlá, ktoré zabezpečia, že váš deň bude plný radosti a pohody a nie odrenín," apelujú mestské lesy.



Cyklistov žiadajú, aby jazdili ohľaduplne a primeranou rýchlosťou. V prípade, že idú do zákruty či zbadajú dieťa alebo staršieho človeka, mali by pribrzdiť. Zároveň by mali udržiavať bezpečný odstup od peších návštevníkov. Chodcov zároveň vyzývajú, aby ponechávali polovicu cesty voľnú, najmä ak sú v skupine, aby ich mohli cyklisti bezpečne obísť. Nemali by zabúdať ani to, že psa majú držať na vôdzke.



"Tieto body sú azda najdôležitejšie, pretože v zákrutách môže byť štrk, auto či iná prekážka, na ktorej sa môžete zraniť," pripomínajú mestské lesy.



Podotýkajú, že deti vedia byť niekedy nevyspytateľné a mohli by sa rozbehnúť nechceným smerom. Starší človek sa môže zľaknúť, keď okolo neho prejde rýchlo cyklista, pričom môže spraviť aj nepredvídateľný pohyb. V prípade, že pes nie je na vôdzke, sa môže rozbehnúť a zraniť nielen cyklistu, ale aj seba.