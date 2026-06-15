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Mestské lesy v Košiciach likviduje invázny pohánkovec
Jeden z najagresívnejších inváznych druhov spôsobuje, že pod jeho hustým tieňom nedokážu mladé stromčeky či pôvodná lesná kvetena vyklíčiť.
Autor TASR
Košice 15. júna (TASR) - Mestské lesy Košice spustili dvojfázový plán, počas ktorého majú mechanicky oslabiť a cielenou chemickou likvidáciou odstrániť agresívnu rastlinu pohánkovec japonský. Rastlina podľa podniku dusí les svojím hustým tieňom. Uviedol to na sociálnej sieti.
„V týchto dňoch naši pracovníci intenzívne kosia pohánkovec a odstraňujú jeho obrovskú nadzemnú biomasu. Cieľom je rastlinu vyčerpať a donútiť ju spotrebovať energiu z koreňov na rast nových, mladých výhonkov,“ vysvetľujú Mestské lesy Košice.
V auguste plánujú druhú fázu, v ktorej pristúpia k aplikácii špeciálneho cieleného postreku. „V tomto období pred kvitnutím totiž pohánkovec začína sťahovať živiny z listov späť hlboko do koreňov - a spolu s nimi nasaje aj účinnú látku, ktorá ho zničí natrvalo,“ uvádza podnik. Návštevníkov lesa vyzýva, aby nekosili a nevytrhávali rastlinu sami. Avizuje, že augustový postrek vopred oznámi a dotknuté plochy riadne označí. „Počas aplikácie bude potrebné zvýšiť opatrnosť, najmä ak do lesa chodíte so štvornohými miláčikmi,“ upozornil.
Jeden z najagresívnejších inváznych druhov spôsobuje, že pod jeho hustým tieňom nedokážu mladé stromčeky či pôvodná lesná kvetena vyklíčiť. „Okrem toho jeho agresívne korene narúšajú brehy lesných potokov,“ objasňujú košické mestské lesy s tým, že samotné kosenie nepomáha, a preto je potrebné v dvoch fázach najskôr rastlinu mechanicky oslabiť a následne cielene chemicky zlikvidovať.
„V týchto dňoch naši pracovníci intenzívne kosia pohánkovec a odstraňujú jeho obrovskú nadzemnú biomasu. Cieľom je rastlinu vyčerpať a donútiť ju spotrebovať energiu z koreňov na rast nových, mladých výhonkov,“ vysvetľujú Mestské lesy Košice.
V auguste plánujú druhú fázu, v ktorej pristúpia k aplikácii špeciálneho cieleného postreku. „V tomto období pred kvitnutím totiž pohánkovec začína sťahovať živiny z listov späť hlboko do koreňov - a spolu s nimi nasaje aj účinnú látku, ktorá ho zničí natrvalo,“ uvádza podnik. Návštevníkov lesa vyzýva, aby nekosili a nevytrhávali rastlinu sami. Avizuje, že augustový postrek vopred oznámi a dotknuté plochy riadne označí. „Počas aplikácie bude potrebné zvýšiť opatrnosť, najmä ak do lesa chodíte so štvornohými miláčikmi,“ upozornil.
Jeden z najagresívnejších inváznych druhov spôsobuje, že pod jeho hustým tieňom nedokážu mladé stromčeky či pôvodná lesná kvetena vyklíčiť. „Okrem toho jeho agresívne korene narúšajú brehy lesných potokov,“ objasňujú košické mestské lesy s tým, že samotné kosenie nepomáha, a preto je potrebné v dvoch fázach najskôr rastlinu mechanicky oslabiť a následne cielene chemicky zlikvidovať.