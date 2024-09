Mestské lesy vracajú tradíciu člnkovania na Železnú studničku

Bratislava 25. septembra (TASR) - Mestské lesy v Bratislave vracajú po rokoch tradíciu člnkovania na štvrtý rybník, pri Partizánskej lúke. Skúšobnú fázu požičiavania lodiek na rybníku spustili v septembri, prevádzková doba je do konca októbra. K dispozícii je šesť lodiek. TASR o tom informoval riaditeľ mestskej organizácie Marek Páva.



"Komplexne a citlivo sme zrekonštruovali zanedbanú lodenicu v pamiatkovej zóne. Táto slúži ako zázemie pre člnkovanie a nástupný bod," priblížil Páva s tým, že po rekonštrukcii bufetu vybudovali aj pobytové schody na rybníku, obnovili tri altánky, opravili ohniská aj historickú pamiatku Božia muka pri mlyne Klepáč.



Prevádzková doba je každú sobotu a nedeľu od 10.00 do 18.00 h, v októbri do 17.00 h. Kapacita loďky sú štyri osoby. Člnkujúci nesmú byť pod vplyvom alkoholu. Záchrannú vestu a ostatné potrebné veci dostanú na mieste. Je možné ísť na čln aj so psom. Platiť je možné zatiaľ len v hotovosti.



"Jesenná rekreačná sezóna býva v lesoparku veľmi silná a bude nám slúžiť ako indikátor záujmu o túto atrakciu. V prípade úspechu u návštevníkov budeme člnky požičiavať počas celej rekreačnej sezóny v budúcich rokoch," poznamenal Páva.



História člnkovania má na Železnej studničke viac ako storočnú tradíciu. Jazerá na Železnej studničke boli vybudované v roku 1846 na pohon deviatich mlynov na Vydrici. Historické maľby a fotografie ukazujú, že aj pred vyše 100 rokmi tam bolo člnkovanie obľúbenou činnosťou.



Mestské lesy v Bratislave spravujú vyše 3000 hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patria tam obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.