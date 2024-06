Mestské múzeum pripravuje v synagóge výstavu venovanú letectvu

Lučenec 30. júna (TASR) - Mestské múzeum Lučenec plánuje pokračovať v sérii veľkých interaktívnych vzdelávacích výstav v priestoroch synagógy, verejnosti chce tento rok predstaviť svet letectva. Inštitúcia sa plánuje zamerať aj na výročie Slovenského národného povstania (SNP), priblížiť chce osobnosť a príbeh doktora Zoltána Brülla z Lučenca. Pre TASR to uviedla vedúca múzea Andrea Moravčíková.



"Pokračujeme v úspešnom trende veľkých edukačných výstav, ktoré sa uskutočňujú v synagóge. Po minulej výstave Obri oceánov, ktorú navštívilo zhruba 10.000 návštevníkov, ideme do vzduchu. Výstava bude mať pravdepodobne názov Hlavou v oblakoch. Bude o lietadlách, letcoch a všetkom, čo s lietadlami a aviatikou súvisí," priblížila Moravčíková. Ako dodala, interaktívna výstava, venovaná letectvu, pochádza z Českej republiky a na Slovensku pôjde pravdepodobne o jej premiéru.



Sériu veľkých vzdelávacích výstav v priestoroch synagógy začalo Mestské múzeum Lučenec v roku 2019, keď verejnosti predstavilo bojovníkov čínskej terakotovej armády. O rok neskôr múzeum prezentovalo stroje Leonarda da Vinciho, nasledovali rozprávkové bytosti v rámci výstavy Draci a drakobijci a podmorský život vo výstave Obri oceánov. "Skúšame nájsť témy, ktoré by zvýšili návštevnosť. Chceme, aby sa ľudia vzdelávali a chodili do kultúrnych inštitúcií," vysvetlila Moravčíková.



Mestské múzeum Lučenec sa počas letných mesiacov plánuje zamerať aj na 80. výročie SNP. Formou výstavy chce prezentovať osobnosť a príbeh Zoltána Brülla. Brüll pochádzal z Lučenca, pôsobil ako lekár na Spiši, neskôr však pre židovský pôvod nemohol povolanie vykonávať.



"Bol vášnivý horolezec. Počas SNP sa pridal k partizánskej skupine, ktorá operovala vo Vysokých Tatrách okolo Kôprovej doliny," uviedla Moravčíková. Brüll bol ošetrovateľom partizánov a zachránili aj nemeckého vojaka. Ten neskôr privolal nemecké jednotky, ktoré Brülla spolu s viacerými zranenými zabili v bunkri pod Kriváňom.



Mestské múzeum Lučenec začalo svoju činnosť v roku 2016 v priestoroch historickej radnice, ktorú samospráva rok predtým zrekonštruovala. Zameriava sa na dejiny mesta a v nedávno zmodernizovaných expozíciách prezentuje i históriu smaltovní či zvonolejárske dielne, ktoré v Lučenci v minulosti pôsobili.