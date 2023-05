Mestské múzeum Štúrovo vystavuje značkované tehly pozbierané v regióne

Štúrovo 5. mája (TASR) – Značkované tehly pozbierané z okolia Štúrova predstavuje výstava v priestoroch Mestského múzea v Štúrove. Tehly pochádzajú najmä z Rennerovej tehelne, ktorá v regióne pôsobila až do konca 60. rokov minulého storočia, informovalo múzeum. Výstava Značkované tehly potrvá do 11. júna.



Vystavené exponáty si múzeum zapožičalo zo zbierky Tibora Hammerschidta. Na Slovensku a v Maďarsku v súčasnosti pôsobí viacero zberateľov tehál, ktorých zbierky o počte niekoľko sto exemplárov predstavujú významný zdroj informácií k dejinám tehliarstva, uviedlo múzeum. Každá tehla v sebe nesie príbeh.



Rennerova tehelňa v Štúrove vznikla v roku 1851. Od roku 1892 bola vo vlastníctve Gašpara Rennera prakticky až do znárodnenia v roku 1948. Jej ročná výrobná kapacita v tom období bola 2 milióny tehál. Na tie časy veľká tehelňa bratov Rennerovcov vyrábala viac ako sto rokov.