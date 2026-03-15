Mestské múzeum v Lučenci rozšírilo zbierku výrobkov z smaltovní
Múzeu sa ďalšie autentické predmety zo Sternlichtovej a Rakottyayho smaltovne podarilo získať vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia.
Autor TASR
Lučenec 15. marca (TASR) - Mestské múzeum v Lučenci vďaka akvizícii rozšírilo svoj zbierkový fond o ďalšie výrobky z niekdajších lučeneckých smaltovní. Múzeu sa podarilo získať aj vzácne predmety, ktoré podniky exportovali na zahraničný trh. Pre TASR to uviedla vedúca múzea Andrea Moravčíková.
Múzeu sa ďalšie autentické predmety zo Sternlichtovej a Rakottyayho smaltovne podarilo získať vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Nové výrobky inštitúcia vystavila v rámci expozície venovanej dvojici niekdajších lučeneckých smaltovní.
„Ide napríklad o exkluzívne predmety z Rakottyayho smaltovne, veľká nádoba na mlieko, predmety denného použitia, kupovali sme najmä predmety určené pre vyššiu spoločnosť alebo export. Podarilo sa nám získať aj predmety zo Sternlichtovej smaltovne, väčšinou sú to predmety určené na zahraničný trh,“ priblížila Moravčíková s tým, že zakúpiť sa podarilo aj informačnú tabuľu s dvojjazyčným názvom mesta Lučenec.
Proces akvizície nových predmetov do zbierkového fondu si podľa vedúcej múzea vyžaduje vytvorenie akejsi siete spolupracovníkov. Väčšinou ide o súkromné osoby, ktoré sa zaoberajú kúpou starožitných predmetov, a múzeum s nimi dlhodobo spolupracuje. „Chodia po celej Európe, dva alebo tri predmety, ktoré sme získali do zbierok, nepochádzajú zo Slovenska. V týchto smaltovniach každý výrobok opečiatkovali svojou značkou, takže vieme veľmi dobre identifikovať, či ide o Rakottyayho alebo Sternlichtovu smaltovňu,“ vysvetlila Moravčíková.
Sternlichtova i Rakottyayho smaltovňa v Lučenci fungovali od druhej polovice 19. storočia. V čase najväčšej slávy každá z fabrík zamestnávala zhruba 1000 ľudí. Podniky mali mimoriadny význam pre celý región, smaltované výrobky z Lučenca, ktoré nahrádzali dovtedy používaný ľahko rozbitný keramický riad a sklo, exportovali do celého sveta. Lučenecké smaltovne zanikli v medzivojnovom období, ich nasledovníkom v Novohrade sa stala smaltovňa Kovosmalt vo Fiľakove.
