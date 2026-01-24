< sekcia Regióny
Mestské múzeum v Seredi otvorilo novú stálu expozíciu
Nechýba ani interaktívna multimediálna expozícia s animovanými videofilmami.
Autor TASR
Trnava/Sereď 24. januára (TASR) - Mestské múzeum v Seredi vo štvrtok (22. 1.) otvorilo v bastióne tamojšieho kaštieľa novú stálu expozíciu s názvom Kráľ Žigmund Luxemburský a Štefan a Juraj Rozhanovskí na hrade Šintava. Široká verejnosť môže expozíciu navštíviť od 6. februára každý piatok a sobotu popoludní. Informovala o tom Mária Diková z mestského múzea.
„Vystavené panely dokumentujú život kráľa Žigmunda Luxemburského a Štefana a Juraja Rozhanovských a inštalovaný kamenný fragment dokladá existenciu neskorogotického portálu dverí z hradu Šintava, ktorý bol objavený počas archeologického výskumu v kaštieli v Seredi v rokoch 2014 až 2015,“ priblížila Diková.
Nechýba ani interaktívna multimediálna expozícia s animovanými videofilmami. V prvom sa mení model hradu Šintava jeho prestavbami s časovou osou. Ďalší znázorňuje pohyb husitských vojsk, strategické lokality a význam Šintavy ako obranného bodu pre uhorské vojská. „Atraktívna animácia je doplnená rozanimovanou dynamickou mapou a dialógom medzi kráľom Žigmundom Luxemburským a bratmi Rozhanovskými so zvukovým sprievodom. Animácie sú prezentované v slovenskej a anglickej verzii a s titulkami v nemeckej a maďarskej verzii,“ doplnila.
Expozícia bude otvorená vždy v piatok a sobotu od 15.00 do 17.00 h. Skupiny sa môžu vopred objednať aj v inom čase.
