Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pripomenie tradície jánskych ohňov

Atmosféru dotvorí mladá speváčka hrajúca na heligónku Vanesa Korenačková z Dolného Moštenca a SSk Zlatomoravčianka.

Zlaté Moravce 8. júna (TASR) – Obyvatelia a návštevníci Zlatých Moraviec si pripomenú časť z tradícií našich predkov. Spoločne s folklórnym súborom Vrštek z Hostia sa prenesú do minulosti pálenia jánskych ohňov. Podujatie Ľudové tradície v Parku Janka Kráľa sa uskutoční 16. júna. Organizátorom je pobočka Ponitrianskeho múzea – Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so Speváckou skupinou (SSk) Zlatomoravčianka a Mestským strediskom kultúry a športu Zlaté Moravce. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Zlaté Moravce.



Do tajov pečenia chleba zavedie folklórny súbor Kamenec z Machuliniec. „Prostredníctvom pásma Chlebík, to je boží dar rozpovie skráteným spôsobom prípravu chleba od siatia obilia až po jeho upečenie s použitím pôvodných rekvizít,“ informovala Ľubica Packová-Zahradárová z Ponitrianskeho múzea. Atmosféru dotvorí mladá speváčka hrajúca na heligónku Vanesa Korenačková z Dolného Moštenca a SSk Zlatomoravčianka.



Ľudové zvyky a tradície ovplyvňovali oddávna život našich predkov. Keďže žili v úzkom kontakte s prírodou, väčšina z nich sa viazala najmä na prírodný cyklus, skonštatovala Packová-Zahradárová. S príchodom kresťanstva sa začali objavovať kresťanské sviatky a obyčaje. Zvyky a tradície sa viazali na určitý región a veľa z nich sa zachovalo dodnes. V súčasnosti sa ich zachovávaniu venujú aj rôzne folklórne súbory i jednotlivci, ktorí ich šíria aj v mestskom prostredí, kde sa už takmer vytratili.