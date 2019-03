Mestské múzeum v Zlatých Moravciach zasvätí návštevníkov do tajov medu

Med má všestranné využitie nielen v lekárstve, ale i v kuchyni a kozmetike.

Zlaté Moravce 5. marca (TASR) – Mestské múzeum v Zlatých Moravciach zasvätí svojich návštevníkov do tajov získavania medu. O spôsoboch chovu včiel i o liečivých účinkoch medu im bude 15. marca od 9. do 12. hodiny rozprávať včelár Jaroslav Zhorela.



Súčasťou podujatia bude aj názorná ukážka získavania medu s použitím včelárskych nástrojov. "Chýbať nebude ani sladká ochutnávka medu, jedného z prvých sladidiel, ktoré človek spoznal a začal využívať vo svojej každodennej činnosti," uviedla PR manažérka múzea Ľubica Packová-Zahradárová.



Ako pripomenula, ľudia už čoskoro spozorovali, že med má aj blahodarné účinky na organizmus. "Pre jeho antibakteriálne a protizápalové účinky siahajú po ňom mnohí najmä v zimnom období, pretože posilňuje imunitu a je účinnou prevenciou proti prechladnutiu. Má však všestranné využitie nielen v lekárstve, ale i v kuchyni a kozmetike," skonštatovala Packová-Zahradárová.



Návštevníci Mestského múzea v Zlatých Moravciach sa počas Dňa medu dozvedia aj o tom, ako táto vzácna potravina vzniká. "Pochádza z nektáru zozbieraného z rastlín alebo s takzvanej medovice. Pomocou výlučkov hltanových žliaz ho pretvárajú včely na tekutinu, ktorú uskladňujú v plástoch. V teple, ktoré včelstvo vytvára, a odparovaním sa mení na hutný a mikrobiálne stály med. Netreba však zabúdať, že med je hlavnou potravou včiel v zimnom období a preto sa im nesmie vziať všetko, pretože by uhynuli. Časť, ktorá sa im zoberie, sa musí nahradiť napríklad v podobe cukrového roztoku v špeciálnom kŕmidle," dodala Packová-Zahradárová.