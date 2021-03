Mestské pohrebníctvo Marianum dočasne povedie M. Ševeček

Bratislava 25. marca (TASR) - Bratislavské mestské pohrebníctvo Marianum dočasne povedie Martin Ševeček. Vo štvrtok o tom rozhodli bratislavskí mestskí poslanci. Ševeček, ktorý je zamestnancom hlavného mesta, bude mestskej príspevkovej organizácii šéfovať až do vymenovania nového riaditeľa pohrebníctva, ktorý vzíde z výberového konania.



Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že sa 10. marca vzdal funkcie riaditeľa Marianum Boris Šramko. Ten naďalej zostáva zamestnancom pohrebníctva, keďže tu aj v minulosti pôsobil. Šramko odišiel z postu riaditeľa po tom, čo sa v médiách objavila informácia, že dva poplatky za vývoz a za obliekanie i úpravu zosnulého, ktorý mal ochorenie COVID-19, sa v Marianum hýbali na úrovni 443 eur. Bratislavský magistrát však takúto cenu za tieto opatrenia označil za neprimeranú, nevhodnú a nedôstojnú. Mesto zároveň vyjadrilo opakovanú nespokojnosť s prístupom Šramka. Po medializácii boli poplatky znížené a dokopy sú okolo 280 eur.



Šramko tvrdí, že sa funkcie vzdal sám, pretože nebol ochotný podľahnúť tlaku, aby zrušil tieto poplatky. Umývanie, úprava či obliekanie zosnulých, ktorí mali COVID-19, je podľa neho podnikateľskou činnosťou pohrebníctva, a nie služba vo verejnom záujme, preto nie je možné takúto komerčnú službu financovať z verejných zdrojov. Bolo by to podľa neho porušovaním zákona.



V poplatku sú podľa neho zahrnuté ochranné obleky pre zamestnancov, ktorí manipulujú so zosnulým, pre pracovníčku vykonávajúcu úpravu tváre zosnulého, pre upratovačku, prostriedky na dezinfekciu či príplatok pre zamestnancov za výkon rizikovej práce v infekčnom prostredí. Šramko odmieta tvrdenia, že ochranné opatrenia nastavil nad rámec. Poukazuje na vysúťaženú zdravotnú službu, ktorá pohrebníctvu vzhľadom na pandémiu vypracovala postupy, ktoré musí Marianum a zamestnanci dodržiavať, aby boli chránení.



Výberové konanie na nového riaditeľa Marianum vyhlásilo hlavné mesto začiatkom roka. Úspešný kandidát by mal podľa magistrátu transformovať mestské pohrebníctvo na modernú, transparentnú a dobre spravovanú organizáciu so zameraním na udržateľný ekonomický rozvoj, dobré hospodárenie a kvalitné poskytovanie služieb.