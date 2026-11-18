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Mestské polície budú diskutovať o profesionalizácii bezpečnosti
Jednou z hlavných tém konferencie majú byť moderné technológie a ich využitie v práci mestských a obecných polícií.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - V Primaciálnom paláci v Bratislave sa bude v týchto dňoch (18. - 20. 11.) diskutovať o praktických skúsenostiach, ktoré môžu mestám a obciam pomôcť pri ďalšej profesionalizácii bezpečnostných služieb. Tie totiž čelia čoraz širšiemu spektru úloh. Témam sa bude venovať druhá odborná konferencia mestských a obecných polícií SR, ktorú organizuje Mestská polícia (MsP) Bratislava.
„Mestské a obecné polície sú často najbližšie k obyvateľom. Ich úloha sa už dávno neobmedzuje len na parkovanie. Riešia verejný poriadok, konflikty, problémové lokality, prevenciu, krízové situácie aj každodenný pocit bezpečia ľudí. Ak chceme posilňovať vnútornú bezpečnosť Slovenska, musíme hovoriť aj o tom, aké podmienky, právomoci, technológie a podporu potrebujú,“ konštatuje náčelník MsP Bratislava Miroslav Antal.
Konferencia je určená najmä pre príslušníkov mestských a obecných polícií, zástupcov Policajného zboru, predstaviteľov samospráv, odbornú verejnosť v oblasti bezpečnosti a ďalších partnerov podieľajúcich sa na ochrane verejného poriadku a bezpečnosti. Jej program prinesie pohľad na súčasný stav mestských a obecných polícií na Slovensku a v Česku, využívanie moderných technológií, bezpečnosť verejných priestorov, reakciu na krízové udalosti či starostlivosť o policajtov vystavených dlhodobej záťaži.
Jednou z hlavných tém konferencie majú byť moderné technológie a ich využitie v práci mestských a obecných polícií. Predstavené tak budú napríklad skúsenosti s využívaním bezpilotných lietadiel pri prevencii kriminality, ochrane zdravia a majetku či fungovanie moderného kamerového a dohľadového systému, ktorý využíva obrazové aj zvukové detektory. Chýbať nebude ani diskusia o tom, ako môže kvalitne navrhnutý priestor prispieť k prevencii kriminality a obmedzeniu problémových javov.
Pozornosť sa zameria aj na bezpečie verejných priestorov a reakciu na mimoriadne udalosti, akou bol napríklad útok v Krakove. Jeden z príspevkov tak bude venovaný aj reálnej úlohe mestskej polície ako tzv. „nultého sledu“ v prvých minútach chaosu.
Diskusia nevynechá ani tému o tom, kto je zodpovedný za bezpečnosť v meste a kto všetko sa podieľa na vytváraní bezpečného mesta. Záverečný blok konferencie sa bude venovať téme, ktorá je v bezpečnostných zložkách čoraz dôležitejšia, a to psychickej záťaži, zdraviu policajtov a predchádzaniu zlyhaniam. Príspevok sa tak zameria napríklad na záťaž ľudí v prvej línii pri konfliktoch, tragédiách, násilí či krízach. Predstaví však aj praktické skúsenosti s tým, ako včas rozpoznať preťaženie u kolegov a čo môže urobiť veliteľ ešte predtým, ako sa stres premietne do rozhodovania, výkonu alebo vzťahov.
„Bezpečnosť mesta nevzniká až vo chvíli, keď je potrebný zásah. Začína sa v plánovaní verejných priestorov, v pripravenosti zložiek, v technológiách, v komunikácii medzi inštitúciami aj v schopnosti zvládnuť prvé minúty krízovej udalosti. Práve preto chceme prepájať praktické skúsenosti z miest, verejných inštitúcií, polície aj krízového riadenia,“ podotýka Antal.
Podujatie nadväzuje na prvý ročník konferencie, ktorý v roku 2025 otvoril odbornú diskusiu o legislatíve, postavení komunálnych polícií, technologických inováciách a budúcnosti bezpečnosti v slovenských mestách a obciach.
„Mestské a obecné polície sú často najbližšie k obyvateľom. Ich úloha sa už dávno neobmedzuje len na parkovanie. Riešia verejný poriadok, konflikty, problémové lokality, prevenciu, krízové situácie aj každodenný pocit bezpečia ľudí. Ak chceme posilňovať vnútornú bezpečnosť Slovenska, musíme hovoriť aj o tom, aké podmienky, právomoci, technológie a podporu potrebujú,“ konštatuje náčelník MsP Bratislava Miroslav Antal.
Konferencia je určená najmä pre príslušníkov mestských a obecných polícií, zástupcov Policajného zboru, predstaviteľov samospráv, odbornú verejnosť v oblasti bezpečnosti a ďalších partnerov podieľajúcich sa na ochrane verejného poriadku a bezpečnosti. Jej program prinesie pohľad na súčasný stav mestských a obecných polícií na Slovensku a v Česku, využívanie moderných technológií, bezpečnosť verejných priestorov, reakciu na krízové udalosti či starostlivosť o policajtov vystavených dlhodobej záťaži.
Jednou z hlavných tém konferencie majú byť moderné technológie a ich využitie v práci mestských a obecných polícií. Predstavené tak budú napríklad skúsenosti s využívaním bezpilotných lietadiel pri prevencii kriminality, ochrane zdravia a majetku či fungovanie moderného kamerového a dohľadového systému, ktorý využíva obrazové aj zvukové detektory. Chýbať nebude ani diskusia o tom, ako môže kvalitne navrhnutý priestor prispieť k prevencii kriminality a obmedzeniu problémových javov.
Pozornosť sa zameria aj na bezpečie verejných priestorov a reakciu na mimoriadne udalosti, akou bol napríklad útok v Krakove. Jeden z príspevkov tak bude venovaný aj reálnej úlohe mestskej polície ako tzv. „nultého sledu“ v prvých minútach chaosu.
Diskusia nevynechá ani tému o tom, kto je zodpovedný za bezpečnosť v meste a kto všetko sa podieľa na vytváraní bezpečného mesta. Záverečný blok konferencie sa bude venovať téme, ktorá je v bezpečnostných zložkách čoraz dôležitejšia, a to psychickej záťaži, zdraviu policajtov a predchádzaniu zlyhaniam. Príspevok sa tak zameria napríklad na záťaž ľudí v prvej línii pri konfliktoch, tragédiách, násilí či krízach. Predstaví však aj praktické skúsenosti s tým, ako včas rozpoznať preťaženie u kolegov a čo môže urobiť veliteľ ešte predtým, ako sa stres premietne do rozhodovania, výkonu alebo vzťahov.
„Bezpečnosť mesta nevzniká až vo chvíli, keď je potrebný zásah. Začína sa v plánovaní verejných priestorov, v pripravenosti zložiek, v technológiách, v komunikácii medzi inštitúciami aj v schopnosti zvládnuť prvé minúty krízovej udalosti. Práve preto chceme prepájať praktické skúsenosti z miest, verejných inštitúcií, polície aj krízového riadenia,“ podotýka Antal.
Podujatie nadväzuje na prvý ročník konferencie, ktorý v roku 2025 otvoril odbornú diskusiu o legislatíve, postavení komunálnych polícií, technologických inováciách a budúcnosti bezpečnosti v slovenských mestách a obciach.