< sekcia Regióny
Kabelky z plagátov: Dubnica mení reklamné banery na módne kúsky
Každý obal či kabelka je podľa nej unikátnym, ručne robeným kúskom a keďže ide o limitovanú edíciu, k dispozícii je len pár originálov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dubnica nad Váhom 30. januára (TASR) - Reklamné banery pozývajúce na kultúrne podujatia v Dubnici nad Váhom sa zmenili na módne doplnky. Radnica tak v rámci environmentálnej iniciatívy Zelenšia Dubnica pokračuje v aktivitách, ktoré pripomínajú dôležitosť princípu udržateľnosti. Informovala o tom vedúca oddelenia kultúry a knižnice Zuzana Múkerová.
„Rozhodli sme sa banery, ktoré po podujatí už strácajú svoj význam, zrecyklovať a vdýchnuť im druhý život. Využili sme to, že už existuje projekt, ktorý sa venuje upcyklingu banerov a nechali vyrobiť praktické a štýlové obaly na mobilné telefóny a tiež tašky, respektíve kabelky,“ vysvetlila Múkerová.
Každý obal či kabelka je podľa nej unikátnym, ručne robeným kúskom a keďže ide o limitovanú edíciu, k dispozícii je len pár originálov. „Okrem toho, že sú tieto tašky vyrobené z dubnických banerov, teda sú nositeľmi vizuálnej identity mesta a podujatí, je na nich vyšité aj logo mesta. Ide o kreatívne, ale aj praktické využitie materiálu, ktorý by inak pravdepodobne skončil v odpade,“ doplnila Múkerová.
Predaj unikátnej kolekcie mesto spúšťa v Mestskom informačnom centre na Námestí Matice slovenskej v čase úradných hodín. Až do 5. februára je zároveň možné jednu malú tašku a jednu veľkú tašku/kabelku vyhrať, súťaž prebieha na sociálnej sieti.
„Rozhodli sme sa banery, ktoré po podujatí už strácajú svoj význam, zrecyklovať a vdýchnuť im druhý život. Využili sme to, že už existuje projekt, ktorý sa venuje upcyklingu banerov a nechali vyrobiť praktické a štýlové obaly na mobilné telefóny a tiež tašky, respektíve kabelky,“ vysvetlila Múkerová.
Každý obal či kabelka je podľa nej unikátnym, ručne robeným kúskom a keďže ide o limitovanú edíciu, k dispozícii je len pár originálov. „Okrem toho, že sú tieto tašky vyrobené z dubnických banerov, teda sú nositeľmi vizuálnej identity mesta a podujatí, je na nich vyšité aj logo mesta. Ide o kreatívne, ale aj praktické využitie materiálu, ktorý by inak pravdepodobne skončil v odpade,“ doplnila Múkerová.
Predaj unikátnej kolekcie mesto spúšťa v Mestskom informačnom centre na Námestí Matice slovenskej v čase úradných hodín. Až do 5. februára je zároveň možné jednu malú tašku a jednu veľkú tašku/kabelku vyhrať, súťaž prebieha na sociálnej sieti.