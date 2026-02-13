< sekcia Regióny
Mestské služby pripravujú Brezno na plynulý prechod do jarnej sezóny
Autor TASR
Brezno 13. februára (TASR) - Mestské služby Brezno pripravujú mesto na plynulý prechod do jarnej sezóny. Ich zamestnanci sa v tomto období okrem zimnej údržby venujú aj obnove dopravného zariadenia na cestách v správe mesta, čisteniu dažďových vpustí, aby boli pripravené na topenie snehu či výdatné zrážky, a opravám výtlkov na miestnych komunikáciách. Informovala o tom samospráva na svojom webe.
Ako uviedol riaditeľ mestských služieb Lukáš Jeremiáš, počas zimných mesiacov vykonávajú tiež údržbu objektov vo svojej správe, v dielňach vyrábajú formy na urnové hroby, pripravujú vozidlá na technickú a emisnú kontrolu alebo zabezpečujú priebežnú opravu mechanizmov a vozidiel využívaných pri zimnej údržbe. Súčasťou ich činnosti je prevádzka kompostárne, kde sa spracováva drevný a biologicky rozložiteľný odpad. V rámci správy a údržby parkov realizujú i výruby drevín na základe právoplatných rozhodnutí.
„Mestský skleník je využitý aj v zimnom období. Pracovníci mestských služieb sa venujú rozmnožovaniu a predpestovaniu kvetov, ktoré budú v jarných a letných mesiacoch skrášľovať verejné priestranstvá. Aktuálne sa v skleníku nachádza 179 kusov koleusov, 394 kusov ťahavých muškátov, 23 stojatých muškátov, 72 gréckych muškátov, 525 kocúrnikov a 265 chryzantém. Zároveň vysádzajú do črepníkov hľuzoviny, ktoré na jeseň zazimovali, aby boli pripravené na neskoršiu výsadbu do záhonov,“ doplnila samospráva.
