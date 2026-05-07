< sekcia Regióny
Mestské športoviská v Prievidzi zostanú 8. mája zatvorené
Samospráva okresného mesta už skôr informovala, že počas sviatku nebude fungovať z prevádzkových dôvodov ani mestský úrad.
Autor TASR
Prievidza 7. mája (TASR) - Mestské športoviská v Prievidzi zostanú počas štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý pripadá na piatok (8. 5.), z prevádzkových dôvodov zatvorené. Obmedzenie sa dotkne zimného štadióna, športovej haly aj plavárne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Samospráva okresného mesta už skôr informovala, že počas sviatku nebude fungovať z prevádzkových dôvodov ani mestský úrad. Zatvorené zostanú i základné školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, ktoré udelili žiakom riaditeľské voľno, v prevádzke nebudú ani materské školy.
„Rodičia, ktorí si nebudú vedieť zabezpečiť starostlivosť o deti, môžu využiť dávku ošetrovného zo Sociálnej poisťovne. Tá je dostupná v prípade, ak je škola alebo predškolské zariadenie zatvorené z rozhodnutia riaditeľa,“ vysvetlila Beňadiková.
Samospráva okresného mesta už skôr informovala, že počas sviatku nebude fungovať z prevádzkových dôvodov ani mestský úrad. Zatvorené zostanú i základné školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, ktoré udelili žiakom riaditeľské voľno, v prevádzke nebudú ani materské školy.
„Rodičia, ktorí si nebudú vedieť zabezpečiť starostlivosť o deti, môžu využiť dávku ošetrovného zo Sociálnej poisťovne. Tá je dostupná v prípade, ak je škola alebo predškolské zariadenie zatvorené z rozhodnutia riaditeľa,“ vysvetlila Beňadiková.