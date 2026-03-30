Mestské súdy Bratislava III a IV začali v novej budove plnú prevádzku
Od 1. apríla sú v novej budove vytýčené prvé termíny pojednávaní.
Bratislava 30. marca (TASR) - Mestské súdy Bratislava III a IV spustili plnú prevádzku v novom sídle na Jarabinkovej ulici v Bratislave. Od 1. apríla sú v novej budove nariadené prvé termíny pojednávaní. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Nová budova predstavuje podľa Suska lepšiu dostupnosť k súdu, lepšiu organizáciu práce a dôstojnejšie prostredie pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú na súdnych konaniach. „Tento projekt je výsledkom dlhodobej snahy modernizovať justičnú infraštruktúru na Slovensku. Nie je to len investícia do budovy, ale je to investícia najmä do dôvery v právny štát, lebo dôvera občanov v spravodlivosť sa buduje nielen samotnými rozhodnutiami súdov, ale aj tým, ako dostupne, transparentne a profesionálne tieto inštitúcie pôsobia navonok,“ zdôraznil Susko. Ozrejmil, že čiastočnú prevádzku začali súdy v novej budove už pred niekoľkými týždňami.
V budove súdov možno na jednom mieste nájsť podateľne oboch súdov, infocentrum oboch súdov, moderné pojednávacie miestnosti a kvalitné zázemie pre sudcov, ako aj samotnú verejnosť. Moderné technológie, ktoré majú súdy v tejto budove k dispozícii, umožňujú aj vedenie pojednávaní na diaľku, čo je dnes podľa Suska nevyhnutná súčasť fungovania proklientskej justície. „Novinkou je špecializovaná videokonferenčná miestnosť, umožňujúca diaľkové výsluchy a moderný priebeh konaní. Prostredníctvom videokonferencie je zároveň možné zdieľať dokumentáciu, ako aj listinné dôkazy na diaľku, čo predstavuje podstatne efektívnejšie podmienky, ako tomu bolo doteraz, a môžem povedať, že je to zatiaľ prvé takéto zariadenie, ktoré na slovenských súdoch máme,“ priblížil Susko. Doplnil, že možnosť elektronickej prezentácie listinných dôkazov prostredníctvom videokonferenčných zariadení tiež predstavuje výrazné zjednodušenie v prospech osôb so zdravotným znevýhodnením.
Veľký dôraz sa podľa Suska kládol aj na bezpečnosť a orientáciu verejnosti. Budova má moderný komplexný bezpečnostný systém, kontrolované vstupy, elektronické informačné tabule, ktoré sa nachádzajú priamo vo vestibule, ako aj vyvolávací systém s implementovaným špeciálnym softvérom, ktorý uľahčuje orientáciu návštevníkov a účastníkov konaní. Dodal, že v prípade budovy ide o moderný priestor s rozlohou viac ako 15.000 štvorcových metrov, ktorý poskytuje kapacitu pre približne 500 zamestnancov. Budova podľa Suskových slov obsahuje 45 pojednávacích miestností, čakacie zóny pre účastníkov konania s elektronickými informačnými tabuľami, kde budú informácie o nariadených pojednávaniach. Na oboch súdoch pracuje približne 100 sudcov.
Nová budova predstavuje podľa Suska lepšiu dostupnosť k súdu, lepšiu organizáciu práce a dôstojnejšie prostredie pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú na súdnych konaniach. „Tento projekt je výsledkom dlhodobej snahy modernizovať justičnú infraštruktúru na Slovensku. Nie je to len investícia do budovy, ale je to investícia najmä do dôvery v právny štát, lebo dôvera občanov v spravodlivosť sa buduje nielen samotnými rozhodnutiami súdov, ale aj tým, ako dostupne, transparentne a profesionálne tieto inštitúcie pôsobia navonok,“ zdôraznil Susko. Ozrejmil, že čiastočnú prevádzku začali súdy v novej budove už pred niekoľkými týždňami.
V budove súdov možno na jednom mieste nájsť podateľne oboch súdov, infocentrum oboch súdov, moderné pojednávacie miestnosti a kvalitné zázemie pre sudcov, ako aj samotnú verejnosť. Moderné technológie, ktoré majú súdy v tejto budove k dispozícii, umožňujú aj vedenie pojednávaní na diaľku, čo je dnes podľa Suska nevyhnutná súčasť fungovania proklientskej justície. „Novinkou je špecializovaná videokonferenčná miestnosť, umožňujúca diaľkové výsluchy a moderný priebeh konaní. Prostredníctvom videokonferencie je zároveň možné zdieľať dokumentáciu, ako aj listinné dôkazy na diaľku, čo predstavuje podstatne efektívnejšie podmienky, ako tomu bolo doteraz, a môžem povedať, že je to zatiaľ prvé takéto zariadenie, ktoré na slovenských súdoch máme,“ priblížil Susko. Doplnil, že možnosť elektronickej prezentácie listinných dôkazov prostredníctvom videokonferenčných zariadení tiež predstavuje výrazné zjednodušenie v prospech osôb so zdravotným znevýhodnením.
Veľký dôraz sa podľa Suska kládol aj na bezpečnosť a orientáciu verejnosti. Budova má moderný komplexný bezpečnostný systém, kontrolované vstupy, elektronické informačné tabule, ktoré sa nachádzajú priamo vo vestibule, ako aj vyvolávací systém s implementovaným špeciálnym softvérom, ktorý uľahčuje orientáciu návštevníkov a účastníkov konaní. Dodal, že v prípade budovy ide o moderný priestor s rozlohou viac ako 15.000 štvorcových metrov, ktorý poskytuje kapacitu pre približne 500 zamestnancov. Budova podľa Suskových slov obsahuje 45 pojednávacích miestností, čakacie zóny pre účastníkov konania s elektronickými informačnými tabuľami, kde budú informácie o nariadených pojednávaniach. Na oboch súdoch pracuje približne 100 sudcov.