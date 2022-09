Mestské základné školy v Lučenci otvorili pre prvákov 11 tried

Lučenec 7. septembra (TASR) – Šesť základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec otvorilo v aktuálnom školskom roku pre prvákov celkom 11 tried. Do školských lavíc v nich prvýkrát zasadlo vyše 200 žiakov. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Andrej Barančok.



V mestských ZŠ sa nový školský rok začal pre približne 2300 žiakov, z nich 213 nastúpilo do prvého ročníka. Prvácke triedy otvorili všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s výnimkou ZŠ s materskou školou na Bratríckej ulici, kde bola pre troch prvákov vytvorená zmiešaná trieda spoločne so žiakmi tretieho ročníka.



Mesto počas leta na ZŠ uskutočnilo i viacero rekonštrukcií. Na ZŠ na Vajanského ulici bola opravená strecha, rekonštrukciou prešli vstupy do budovy a pribudol i nový nábytok vo viacerých triedach a odborných učebniach. Na ZŠ M. R. Štefánika boli v triedach a zborovni asistentiek učiteľa položené plávajúce podlahy, na ZŠ na Haličskej ceste sa zas aktuálne uskutočňuje výmena okien na starej budove.



"Na všetkých školách kladieme dôraz na šetrenie elektriny, zhasínanie svetiel, vypínanie projektorov. Nástupom vykurovacej sezóny plánujeme zaviesť ďalšie opatrenia," uviedol Barančok v reakcii na zvyšovanie cien za energie a prevádzku školských zariadení.