Mestské zastupiťeľstvo B. Bystrice počíta s úverom 13 miliónov eur

Banská Bystrica 8. decembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici v utorok jednomyseľne schválili vyrovnaný rozpočet na budúci rok vo výške zhruba 90 miliónov eur. Okrem zabezpečenia vitálnych funkcií mesta, "zákon roka" počíta vďaka dobrému hospodáreniu samosprávy v uplynulom období aj s čerpaním úveru vo výške 13 miliónov eur. V meste pod Urpínom sa tak bude v novom roku pokračovať v plánovanej rekonštrukcii ciest, mostov, chodníkov, autobusových zastávok, parčíkov i vnútroblokov.



"Ďakujem všetkým poslancom, ktorí dnes schválili rozpočet na rok 2021. V dôsledku pandémie nového koronavírusu ideme do ťažkého roka. Avšak vďaka dobrému hospodáreniu v minulom období sa nám podarilo znížiť dlh mesta na historické minimum, preto si môžeme dovoliť čerpať úver a pokračovať v investičných aktivitách. Zatiaľ čo iné samosprávy rušia svoje plánované zámery, my v nich môžeme zásluhou úspor pokračovať," reagoval po schválení banskobystrický primátor Ján Nosko s tým, že podmienky úveru sú priaznivé s výhodnými úrokovými sadzbami.



Ako zdôraznilo vedenie mesta, rozpočet postavilo na hlavnej myšlienke, a to udržateľnosti. Cieľom je napriek podstatnému výpadku príjmovej časti rozpočtu v podobe podielových daní, nerobiť drastické opatrenia v zmysle rušenia mestských organizácií alebo prepúšťania zamestnancov. Snahou je zabezpečiť prevádzku, vitálne funkcie mesta a zároveň realizovať investičné akcie.



"Kombináciou úsporných opatrení, našetrených financií z minulých rokov sme dokázali pokryť všetky zmluvné, prevádzkové a ďalšie nevyhnutné výdavky, povinnosti, základné kompetencie mesta. Investičné zámery, ktoré nie sú kryté z prebytkov minulých rokov, alebo z európskych investičných a štrukturálnych fondov, či získaných štátnych dotácií, budú hradené z plánovaného úveru," priblížila Zuzana Detková, poverená vedením ekonomického odboru magistrátu.



Návrh rozpočtu ekonomický odbor prediskutoval tiež s riaditeľmi základných škôl, neziskových organizácií, mestských spoločností, ako aj s poslancami MsZ.



Vysoký objem financií tvoria dotácie pre športové kluby. Mesto zároveň plánuje nadobudnúť objekt historickej pamiatky Medeného hámra a je v rokovaní s Banskobystrickým samosprávnym krajom o spoločnom odkúpení schátralého domu kultúry.