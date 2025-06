Mestské zastupiteľstvo Košíc schválilo nový územný plán mesta

Košice 27. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom (26. 6.) zasadnutí schválilo nový územný plán mesta Košice. Ako magistrát pripomína na svojej webovej stránke, ide o strategický dokument, ktorý určuje ďalší rozvoj mesta na najbližšie roky a vytvára jasné pravidlá pre územný rozvoj, bývanie, dopravu, verejné priestory aj ochranu životného prostredia. Do platnosti vstúpi od 1. septembra.



Podľa magistrátu je nový územný plán oproti tomu pôvodnému modernejší, vyvážený, zrozumiteľný a pripravený flexibilne reagovať na budúce výzvy rozvoja mesta. Zvyšuje podiel parkov a zelene o 50 percent, obmedzuje rozširovanie mesta a zástavby do prírody a podporuje rozvoj nevyužitých plôch. Zlepšuje aj možnosti pre dopravnú infraštruktúru, myslí na podporu cyklodopravy a pešieho pohybu či rezervuje miesto pre nové električkové trate napríklad na Sídlisko Ťahanovce.



Jeho tvorba trvala niekoľko rokov, pričom sa na nej podieľal spracovateľský tím Útvaru hlavného architekta mesta Košice, domáci i zahraniční odborníci z externého prostredia, verejnosť či rôzne organizácie a inštitúcie. Spracovateľský tím získal od MsZ mandát na dokončenie rozpracovaného návrhu územného plánu do jeho finálnej podoby koncom roka 2022. Vo štvrtok zaň hlasovalo 34 poslancov, dvaja sa zdržali.



Súčasný územný plán má takmer 50 rokov. „Ak chceme, aby bol rozvoj mesta taký, ako sa na moderné európske mesto patrí, bolo nutné ho zmeniť. Chceme rozvíjať mesto, žiť v kvalitnom verejnom priestore, dostať do mesta viac zelene či skvalitňovať dopravu. Zároveň nastavuje transparentné pravidlá pre každého - obyvateľov, investorov aj samosprávu. Vďaka elektronickej podobe sa každý môže pozrieť a zistiť, čo sa v jeho okolí môže najbližšie desiatky rokov diať či stavať,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček, podľa ktorého ide o priestorovú víziu Košíc ako moderného, kompaktného a ekologického mesta, ktoré chráni svoje prírodné dedičstvo, podporuje dostupné bývanie, zodpovednú dopravnú infraštruktúru a tvorbu kvalitného verejného priestoru.



„Schválením územného plánu sme Košice posunuli vpred k lepšej budúcnosti a ide o významný míľnik nielen z pohľadu súčasnosti, ale najmä budúcnosti,“ dodal hlavný architekt mesta Petr Kropp.



Do 1. septembra bude účinný doterajší územný plán. Konania začaté do 31. augusta sa dokončia podľa pôvodného územného plánu.