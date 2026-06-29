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Mestské zastupiteľstvo stoplo rozmach hazardu v Dubnici nad Váhom
Nové všeobecne záväzné nariadenie predovšetkým reflektuje na novovznikajúce herne na území mesta a jeho cieľom je zamedzenie vzniku ďalších herní a kasín v Dubnici nad Váhom.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 29. júna (TASR) - V Dubnici nad Váhom nebudú vznikať nové herne a kasína. Stopku rozmachu hazardu dali minulý týždeň poslanci mestského zastupiteľstva schválením všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.
„Ide o našu reakciu na nekontrolovateľne sa rozmáhajúci hazard na území nášho mesta. Chceme takto preventívne bojovať proti sociálno-patologickým javom, ktoré so sebou hazard prináša,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.
Nové všeobecne záväzné nariadenie predovšetkým reflektuje na novovznikajúce herne na území mesta a jeho cieľom je zamedzenie vzniku ďalších herní a kasín v Dubnici nad Váhom. Prijatie nariadenia nemá vplyv na existujúce zariadenia tohto charakteru v meste.
„Ide o našu reakciu na nekontrolovateľne sa rozmáhajúci hazard na území nášho mesta. Chceme takto preventívne bojovať proti sociálno-patologickým javom, ktoré so sebou hazard prináša,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.
Nové všeobecne záväzné nariadenie predovšetkým reflektuje na novovznikajúce herne na území mesta a jeho cieľom je zamedzenie vzniku ďalších herní a kasín v Dubnici nad Váhom. Prijatie nariadenia nemá vplyv na existujúce zariadenia tohto charakteru v meste.