Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
< sekcia Regióny

Mestské zastupiteľstvo stoplo rozmach hazardu v Dubnici nad Váhom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Nové všeobecne záväzné nariadenie predovšetkým reflektuje na novovznikajúce herne na území mesta a jeho cieľom je zamedzenie vzniku ďalších herní a kasín v Dubnici nad Váhom.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 29. júna (TASR) - V Dubnici nad Váhom nebudú vznikať nové herne a kasína. Stopku rozmachu hazardu dali minulý týždeň poslanci mestského zastupiteľstva schválením všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.

Ide o našu reakciu na nekontrolovateľne sa rozmáhajúci hazard na území nášho mesta. Chceme takto preventívne bojovať proti sociálno-patologickým javom, ktoré so sebou hazard prináša,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

Nové všeobecne záväzné nariadenie predovšetkým reflektuje na novovznikajúce herne na území mesta a jeho cieľom je zamedzenie vzniku ďalších herní a kasín v Dubnici nad Váhom. Prijatie nariadenia nemá vplyv na existujúce zariadenia tohto charakteru v meste.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás pekelne teplý víkend. Čo bude potom?

OTESTUJTE SA: Ako sa ochrániť pred horúčavami?