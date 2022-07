Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach bude mať rovnaký počet poslancov

Dudince 4. júla (TASR) – Počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Dudinciach v Krupinskom okrese sa v nadchádzajúcom volebnom období 2022 - 2026 meniť nebude. Schválilo to mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom rokovaní. Pre TASR to v pondelok potvrdil primátor mesta Dušan Strieborný.



Poslanecký zbor v Dudinciach má v súčasnosti sedem poslancov, počet ostane nezmenený aj v nadchádzajúcom volebnom období. K 31. decembru 2021 malo mesto Dudince 1380 obyvateľov, v súlade so zákonom o obecnom zriadení tak môže mať od sedem do deväť poslancov. Na tohtoročné voľby je aj naďalej určený jeden volebný obvod.



Volebné obvody na voľby poslancov obecných a krajských zastupiteľstiev, ako aj počet poslancov zastupiteľstiev v nich treba určiť do 20. júla. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti je potrebné do 10. augusta. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.