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Mestské zastupiteľstvo v Handlovej bude mať po novom 17 členov
Mesto malo k začiatku júna 15.285 obyvateľov, v zmysle zákona o obecnom zriadení tak môže mať 13 až 19 poslancov.
Autor TASR
Handlová 26. júna (TASR) - Záujmy obyvateľov Handlovej v budúcom volebnom období 2026 - 2030 bude v mestskom zastupiteľstve (MsZ) zastupovať 17 mestských poslancov. Znížením ich počtu o dvoch oproti súčasnému stavu samospráva reaguje i na pokles počtu obyvateľov. Mesto zároveň upravilo aj volebné obvody, po novom budú dva namiesto štyroch. Zmeny schválili mestskí poslanci v nadväznosti na blížiace sa voľby do orgánov samosprávy obcí na svojom štvrtkovom (25. 6.) rokovaní.
Mesto malo k začiatku júna 15.285 obyvateľov, v zmysle zákona o obecnom zriadení tak môže mať 13 až 19 poslancov. Mestská rada pôvodne navrhla znížiť ich počet na 15. Argumentovala i ekonomickými dôvodmi. MsZ nakoniec na poslanecký návrh Jána Spevára odsúhlasilo 17 členov.
Zníži sa i počet volebných obvodov. „Dohodli sme sa na tom, že budú dva volebné obvody. Jeden bude mať deväť poslancov a druhý osem,“ doplnil viceprimátor Ladislav Hozlár.
Potvrdil, že mesto tak ruší jednomandátové volebné obvody v Novej Lehote a Morovne. „Morovno bude teraz spadať pod volebný obvod číslo 1 a Nová Lehota pod volebný obvod číslo 2,“ spresnil.
Mestskí poslanci zároveň odsúhlasili rozsah výkonu funkcie primátora, v meste bude pôsobiť na plný pracovný úväzok.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Mesto malo k začiatku júna 15.285 obyvateľov, v zmysle zákona o obecnom zriadení tak môže mať 13 až 19 poslancov. Mestská rada pôvodne navrhla znížiť ich počet na 15. Argumentovala i ekonomickými dôvodmi. MsZ nakoniec na poslanecký návrh Jána Spevára odsúhlasilo 17 členov.
Zníži sa i počet volebných obvodov. „Dohodli sme sa na tom, že budú dva volebné obvody. Jeden bude mať deväť poslancov a druhý osem,“ doplnil viceprimátor Ladislav Hozlár.
Potvrdil, že mesto tak ruší jednomandátové volebné obvody v Novej Lehote a Morovne. „Morovno bude teraz spadať pod volebný obvod číslo 1 a Nová Lehota pod volebný obvod číslo 2,“ spresnil.
Mestskí poslanci zároveň odsúhlasili rozsah výkonu funkcie primátora, v meste bude pôsobiť na plný pracovný úväzok.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.