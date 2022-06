Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom bude mať 21 členov

Partizánske 27. júna (TASR) - Obyvateľov Partizánskeho bude v mestskom zastupiteľstve (MsZ) naďalej zastupovať 21 mestských poslancov v deviatich volebných obvodoch. Uzniesli sa na tom mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



Mesto Partizánske malo k 31. máju tohto roka 21.143 obyvateľov. Volebné obvody budú aj budúce volebné obdobie kopírovať mestské časti, a to Centrum - Baťovany, Luhy I., Luhy II., Štrkovec, Šimonovany, Šípok, Veľké Bielice, Malé Bielice a Návojovce.



Po štyroch poslancoch budú mať Centrum - Baťovany a Šípok, troch členov MsZ budú mať Luhy I., dvoch Luhy II., Štrkovec, Šimonovany a Veľké Bielice. Jedného zástupcu si budú voliť obyvatelia v Malých Bieliciach a Návojovciach.



Primátor Jozef Božik pripomenul, že samospráva znižovala počet poslancov z 25 na 21 na začiatku tohto volebného obdobia roku 2018. "Osobne si myslím, že v budúcnosti bude potrebné aj tento počet upraviť. Všetko rozhodne o tom, akým spôsobom sa bude vyvíjať počet obyvateľov s trvalým pobytom v Partizánskom," ozrejmil Božik.



Ak by podľa neho klesol počet obyvateľov pod 20.000, poslancov môže byť maximálne 19. "To by si potom žiadalo aj úpravu počtu volebných obvodov. Nie je možné, aby jeden poslanec bol na 400 občanov a jeden na 1500," dodal.



Budúci primátor bude v meste pôsobiť na plný pracovný úväzok.